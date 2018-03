Die Leere an der Effingerstrasse

«Bern ist ähnlich wie Venedig: Biegt man zweimal ab, ist es menschenleer», sagt Christian Corradi. Genau dort, wo es leer ist, hat Corradi seinen Laden: Italos heisst er. «Noch nie gehört», werden sich viele Berner sagen, auch die, welche die Stadt und ihre Läden gut zu kennen glauben. Corradi ist allerdings kein Neuzuzüger. Schon seit 15 Jahren bietet er an der Effingerstrasse 14a Reisen und seit gut einem Jahr zusätzlich italienische Delikatessen an. Doch ihm geht es in Bern wie in Venedig: Vom belebten Bubenbergplatz biegt man einmal links, einmal rechts ab. Dann ist man an der Effingerstrasse, und dort ist es eben menschenleer.

Bessere Zeiten vorbei

Gerade mal 300 Meter trennen die «exzellente» von der bloss «durchschnittlichen» Verkaufslage. So schätzt die Immobilienberatungsfirma Wüest Partner die beiden Adressen ein. Vor ein paar Jahrzehnten hätte die Effingerstrasse vermutlich weit besser abgeschnitten. 1930 eröffnete die Firma Meer ein für damalige Zeiten revolutionäres Möbelhaus. Dort liessen sich heiratswillige Paare einst ihre Aussteuer nach Mass schreinern. Ein paar Schritte weiter röstete und verkaufte Walter Blaser seinen Blasercafé.

Die Gebrüder Meer sind an die Weissensteinstrasse gezogen. Das Meer-Haus – es steht heute unter Denkmalschutz – gehört seit 1984 der Stadt und wird von der Schuldirektion genutzt. Blasercafé röstet seit 1981 den Kaffee an der Güterstrasse. Noch weit länger belebte das Möbelhaus Hofer – ein überdimensionaler gelber Stuhl diente als Markenzeichen – die Effingerstrasse. Doch auch dieses Geschäft ist verschwunden und hat ungenutzte Ladenräume zurückgelassen. «Ein Möbelgeschäft kann sich die Mietpreise an der Effingerstrasse kaum mehr leisten», sagt Daniel Meer, der die gleichnamige Möbelfirma mit seinem Bruder Markus Meer in vierter Generation führt. «Man müsste wohl», sagt er, «den Laden zusätzlich nutzen, zum Beispiel mit einem Café.»

Günstiger als die Marktgasse

Cafés sind an der Effingerstrasse allerdings nicht alle erfolgreich. Die Kaffeebar Effinger, die dazu flexible Arbeitsplätze anbietet, läuft gut. Doch gleich gegenüber steht eine andere Kaffeebar leer.

Verkaufsflächen an der Effingerstrasse werden derzeit für 270 bis 400 Franken Jahresmiete pro Quadratmeter angeboten. Das ist wenig im Vergleich zur Marktgasse, wo 2500 Franken verlangt werden. Doch schneidet die Lage bei der Beurteilung von Wüest Partner schlecht ab: Die Strasse sei nicht gut erreichbar für Kunden, die über die Autobahn in die Stadt kämen. «Zudem ist das steigende Angebot an attraktiven Geschäften im Hauptbahnhof eine zunehmend spürbare Konkurrenz», sagt Alain Chaney, Geschäftsführer Bern von Wüest Partner.

Hippe Läden gesucht

«Wollte man die Effingerstrasse beleben, müssten sich Läden mit einer überdurchschnittlichen Anziehungskraft niederlassen», findet Alain Chaney. Als Beispiele solcher Läden nennt er die Gelateria di Berna, den Nobel-Fast-Food-Anbieter Hitzberger, das vegane Restaurant Roots, einen Apple Store, den vollelektronischen Supermarkt Amazon Go, der ohne Kassen funktioniert, oder einen auf beschränkte Zeit eingemieteten Ikea-Laden, wie er letzten September an der Zürcher Bahnhofstrasse eröffnet worden ist.

Auch Daniel Meer findet, dass es an Publikumsmagneten fehle. Das wiederum wundert Italos-Besitzer Christian Corradi nicht: Die Effingerstrasse sei nicht einladend, findet er. «Es fahren so viele Autos und Trams hin und her, dass niemand die Strasse überquert, nur weil er auf der anderen Seite einen neuen Laden sieht», sagt er. Er kann sich mit einem kleinen Vorteil trösten: Sein Laden liegt auf der seiner Meinung nach besseren Seite: Wer vom Hirschengraben rechts abbiege, bleibe tendenziell nämlich auf der rechten Seite. Und diese habe erst noch ein breiteres Trottoir.

