«Ich konnte den Entscheid des Gemeinderates nicht nachvollziehen, akzeptiere diesen jedoch», sagt Gautschi. Er habe sich in all den Jahren stark für die Gemeinde eingesetzt. «Aber ich hege nun weder Frust noch Groll.» Man müsse jedoch auch seinen Entscheid verstehen.

«Wenn ich mich in Lyss nicht weiterentwickeln kann, muss ich die Konsequenzen ziehen.» Gautschi wird im April bei einer Krankenversicherung eine Stelle in leitender Funktion antreten. Und, dies erklärt den dritten Abgang, sein Mitarbeiter Jürg Jourdain folgt ihm: «Auch er hat bei meinem neuen Arbeitgeber eine Stelle gefunden», so Gautschi.

«Normale Fluktuation»

Gemeindepräsident Andreas Hegg (FDP) begründet die Absage an die Adresse von Gautschi wie folgt: Erstens habe man die Messlatte bei der Ausschreibung sehr hoch angesetzt. «Zweitens gingen viele gute Bewerbungen ein», sagt Andreas Hegg.

Er bedauere den Abgang von Christian Gautschi. Grundsätzlich bewege sich die Fluktuation im Ressort Sicherheit auf einem gewöhnlichen Niveau. «Es ist normal, dass sich Mitarbeitende neu orientieren wollen.» Speziell an der aktuellen Situation sei aber sicher, dass gleich zwei Führungspersonen die Gemeinde verlassen würden.

Christian Gautschi war in Lyss beliebt. «Enorm» sei das Feedback auf seine Kündigung gewesen, sagt er, unzählige Mails und Briefe habe er erhalten. «Ich habe ein Topteam verlassen, das schmerzt natürlich schon.» Auch werde es jetzt auf der Abteilung ein Vakuum von mindestens einem Jahr geben, bis der Karren wieder läuft. Gautschi: «Jetzt fehlt Fachwissen.»