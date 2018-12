Die Könizer Sparrunde ist eingeläutet

Weil in den nächsten Jahren weitere hohe Investitionen insbesondere in den Schulraum anstehen, sollten aufs nächste Jahr eigentlich die Steuern angehoben werden – und Köniz so von 3,5 Millionen Franken Mehreinnahmen profitieren. So weit ist es bekanntlich nicht gekommen. Im August bodigte das Parlament die Steuererhöhung. Sein Signal war klar: Bevor man über höhere Steuern diskutiert, sollen zuerst die Ausgaben unter die Lupe genommen werden.