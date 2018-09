Die Könizer Ortsplanung verdient ein Ja

Mit seiner Ortsplanungsvorlage ist der Könizer Gemeinderat ein Risiko eingegangen. Doch nun scheint die Strategie aufzugehen, und das ist gut so.

In einer Zeit, in der mehrere grosse Berner Vororte mit ähnlichen Vorlagen gescheitert sind, entschied sich ­Köniz, die Revision der raumplanerischen Instrumente wie Baureglement und Zonenplan gleich in einer Gesamtschau zur Debatte zu stellen.

Trotz allem – denn etliche Gemeinden bringen ihre Ortsplanung mittlerweile nur noch scheibchenweise an die Urne in der Hoffnung, dass sich die Kritik, die es zu den verschiedenen Themen immer gibt, nicht zu einer unheilvollen Nein-Mehrheit sammelt.

Der Könizer Gemeinderat hat aber beste Chancen, mit seiner Gesamtschau Ende Woche an der Urne eine satte Mehrheit zu finden. In der parlamentarischen Debatte Ende Mai wie jetzt auch wieder in den Parteien ist ihm dies bereits gelungen.

Widerstand machte und macht sich höchstens in Enthaltungen oder dem Verzicht auf eine Parole bemerkbar, pointierte Gegenstimmen dagegen sind kaum zu hören. Das ist nicht selbstverständlich angesichts der hohen Wellen, die das Geschäft vor Jahresfrist geschlagen hat.

Mit strikten Regelungen zur Mehrwertabgabe brachte der Gemeinderat die Einfamilienhausbesitzer und mit einem umfassenden Landschaftsschutz die Bauern gegen sich auf. Mit beherzten Korrekturen gelang es ihm allerdings in der Folge, die Gemüter zu beruhigen.

Rechts wie links herrscht deshalb heute einhellig die Meinung: Jede Seite muss zwar ihre Kröte schlucken, doch unter dem Strich kann man der Vorlage guten Gewissens so zustimmen.

Dem ist nichts beizufügen. In all den Emotionen rund um die strittigen Punkte ist in letzter Zeit nur zu gern vergessen gegangen, welch fortschrittliche Regelungen die Vorlage bringt. Die etwa, für ein Bauprojekt über die Parzellengrenzen hinweg zusammenspannen und dafür dichter bauen zu können.

Oder die, entlang von Hauptstrassen geschlossene Häuserreihen aufstellen zu können. Und schliesslich die, in der obersten Etage statt einer Attika gleich ein Vollgeschoss realisieren zu können – all dies soll dazu beitragen, das heutige Siedlungsgebiet nach innen zu verdichten und das Kulturland zu schonen.

Apropos Kulturland: Dass Köniz seiner Tradition treu bleibt und darauf verzichtet, das Baugebiet zulasten des Grüngürtels zu erweitern, trägt sicher zur allgemeinen Akzeptanz der Vorlage bei. Es ist ein gewichtiger Grund mehr, ein überzeugtes Ja in die Urne zu legen. (Berner Zeitung)