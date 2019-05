Die Kämpferin

Elfie Schöpf, Vorkämpferin für Frauenrechte, wirkt sehr entspannt. In ihrer Wohnung im Marziliquartier in der Stadt Bern ist alles hell und liebevoll eingerichtet. An den Wänden im Wohnzimmer hängen zahlreiche Fotos von ihren beiden Kindern sowie den fünf Enkeln und zwei Urenkeln.