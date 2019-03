Die Initiative läuft wohl ins Leere

Die Initiative verlangt, einen Volksbeschluss vom November 2015 aufzuheben. Damals waren 78 Prozent der Stadtbevölkerung dafür, das Areal im Osten der Stadt Bern im Baurecht an Investoren abzugeben.

Dieser Volksentscheid sei «auf unsaubere Weise» zustande gekommen, sagte Stefan Käsermann vom Initiativkomitee vor dem Start der Unterschriftensammlung gegenüber dieser Zeitung: «Weil im Abstimmungsbüchlein von einem ungenutzten Areal die Rede war, auf dem nichts abgerissen werden müsse, basiert der damalige Volksentscheid auf einer Lüge.»

Tatsächlich werden die leeren Hallen, in denen einst Trams gewartet wurden, seit Jahren kulturell genutzt. Jetzt sollen sie abgerissen werden, gleich wie das Restaurant Punto oder das Wohnhaus am anderen Ende des Areals.

Enteignung wäre nötig

Was allerdings auch schon vor zwei Wochen in der Zeitung stand: Die Initiative kommt sehr, sehr spät – längst ist die Frist für eine Beschwerde gegen die Abstimmungsbotschaft abgelaufen, und ebenfalls seit über zwei Jahren ist das städtische Areal im Baurecht an eine Bietergemeinschaft vergeben, deren Bau­gesuch kürzlich publiziert wurde.

Auf der Internetplattform «Journal B» schrieb der Anwalt Willi Egloff, dass die Stadt die Bauberechtigten enteignen müsste, um die Überbauung zu verhindern. Dafür gebe es aber «keinerlei Rechtsgrundlage».

Diese Einschätzung dürfte zutreffen, heisst es nun auch bei der Stadt. Das Baurecht räume den Baurechtsnehmern während der 80-jährigen Vertragsdauer das Recht ein, das Grundstück wie ein Eigentümer zu nutzen. Obwohl die Stadt formell noch Eigentümerin des Landes sei, könne sie rechtlich nicht mehr darüber verfügen.

Es sei nicht anzunehmen, dass die Voraussetzungen für eine Enteignung gestützt auf das kantonale Enteignungsgesetz gegeben seien, sagt Walter Langenegger, der Chef des städtischen Informationsdienstes.

Walter Langenegger, Chef des städtischen Informationsdienstes. Foto: Urs Baumann

Sogenannte beschränkte dingliche Rechte wie ein Baurecht seien so wie Eigentum verfassungsrechtlich geschützt. Deshalb hätte der ­­Gemeinderat, selbst wenn er wollte, «­­weder planerische noch sachenrechtliche Mittel, um das Projekt noch zu stoppen».