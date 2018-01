Die Hundekritiker haben Angst

Keine 500 Meter trennen Vreni Lehmanns Elternhaus von Ueli Pfisters Heimet und seinen Herdenschutzhunden. Sie fährt täglich mit dem Auto ins Untere Bärried, um die Mutterkühe und ihre Kälber zu füttern. Er wohnt im Oberen Bärried auf dem Hügel und züchtet Maremmano-Abruzzese-Hunde für den Herdenschutz.

Dafür sei der abgelegene Hof unterhalb Hinterfultigen (Gemeinde Rüeggisberg) geradezu ideal, findet Reinhard Schnidrig vom Bundesamt für Umwelt (Bafu) und betont, dass Pfisters Hunde absolut nicht aggressiv seien. Fritz Hostettler vom Schafzuchtverein Gambach und Umgebung teilt diese Meinung und sagt: «Herdenschutzhunde darf man nicht einsperren. Kaum haben sie einen Zaun, sind sie verunsichert und aggressiv. Das ist nachgewiesen.» Hostettler erklärt, der Schafzuchtverein arbeite seit sieben Alpsaisons erfolgreich mit Herdenschutzhunden. In dieser Zeit hätten pro Saison nur etwa dreimal Wanderer reklamiert.

Hunde jagen Kälber

Vreni Lehmann sieht das anders. Sie steigt aus dem Auto und zeigt nach oben, wo drei der riesigen weissen Hunde erscheinen. Sie bellen, schauen, kommen aber zum Glück nicht näher. «Das ist nicht immer so», sagt sie und zeigt Videos, die sie durchs Autofenster gefilmt hat: Zu sehen sind ein halbes Dutzend und mehr der grossen Weissen, die zähnefletschend bellen.

Die Bäuerin erzählt auch, wie die Hunde vom Hügel herab auf ihre Enkelinnen zugestürmt seien. «Die Mädchen warfen sich flach auf den Boden, und ich konnte die Tiere verjagen.» Einmal seien drei Herdenschutzhunde knurrend in der ­Küche erschienen, und immer wieder komme es vor, dass sie die Kälber über die Weide jagten.

«Ich selber traue mich jeweils fast nicht, aus dem Auto zu steigen», gesteht Vreni Lehmann. Dies offenbar zu Recht: Die Kantonspolizei bestätigt, dass Mitte November eine Person aus Hinterfultigen von einem Herdenschutzhund gebissen worden sei. Der Fall ist bei der Staatsanwaltschaft hängig.

Hilft eine Petition?

Später in Lehmanns Bauernhaus in Hinterfultigen sitzen Vreni Lehmanns Ehemann Peter und Sohn Martin mit SVP-Grossrat Andreas Burren am Küchentisch. Das Gesprächsthema: Pfisters Herdenschutzhunde. «Mit ihm bin ich seit mindestens acht Jahren im Gespräch. Ich sagte ihm mehrmals, er soll seine Hunde nicht frei herumlaufen lassen, aber wir werden einfach nicht gehört», sagt Peter Lehmann und schildert, wie ihn vor einiger Zeit einer der Hunde an der Hose gepackt habe.

«Danach ermahnte ich den Ueli, seine Hunde einzuzäunen. Das hat er versprochen und einen Schafzaun gesetzt. Diesen überspringen die Hunde aber, und sie untergraben ihn», sagt Lehmann. «Die Behörden sagen, die Hunde seien für niemanden eine Gefahr.» Da sei ihm der Kragen geplatzt. Lehmann sammelt Unterschriften für eine Gemeindepetition, die er demnächst einreichen will. Das Ziel: Die Herdenschutzhunde hinter einen Zaun verbannen.

Kürzlich habe Therese Ryser, Gemeindepräsidentin von Rüeggisberg, Lehmanns besucht und sich nach dem Befinden erkundigt und Massnahmen angekündigt. «Aber wir fühlen uns missachtet und verstehen nicht, dass niemand etwas unternimmt», sagt Lehmann. Andreas Burren fügt an: «Die Gemeinde hätte es in der Hand, etwas anzuordnen, was die Situation verbessert. Aber das Ganze ist verfahren.»

Wanderweg verlegen?

Zweimal fanden Gespräche am runden Tisch statt. Dabei waren Vertreter der Gemeinde, des ­Bafu, des Regierungsstatthalteramts und einige Anwohner. Peter Lehmann berichtet: «Man versprach mir mündlich, dass ein Zaun montiert und der Wanderweg 50 Meter weiter oben in den Wald verlegt werde.» Über die zweite Massnahme herrscht Einigkeit an Lehmanns Küchentisch: Es bringe rein gar nichts, den Wanderweg um 50 Meter in den Wald hinauf zu verlegen, da die Hunde ja oft im Umkreis von ein bis zwei Kilometern herumstreunen würden.

Misshandelte Hunde?

Unbekannte sollen Pfisters Hunde grob misshandelt haben (siehe Kasten). Davon hat auch Schäfeler Fritz Hostettler gehört und verurteilt solches Tun vehement. Dagegen hatte die Gesprächsrunde bei Lehmanns offenbar keine Kenntnis von Misshandlungen. Sie fragen sich, ob und wie es möglich wäre, einem so furchteinflössenden Tier Zähne auszuschlagen.

Obschon Fachleute davon abraten, Herdenschutzhunde im Winter hinter Zäune zu verbannen, möchte die Gesprächsrunde genau das erreichen. Peter Lehmann sagt: «Wir verlangen nur, dass Pfister die Hunde so einzäunt, dass man keine Angst mehr haben muss.» Er sei nicht gegen den Herdenschutz, sondern wolle nicht Angst haben müssen, wenn er vor die Haustür trete. (Berner Zeitung)