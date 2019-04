Die Hausdame

Bei allem, was Nathalie Secchiari tut, wirkt es, als trüge sie weisse Handschuhe. Die Bewegungen sind vorsichtig, zügig, aber ohne hektisch zu sein. Die Handgriffe sind kontrolliert und präzise. Weisse Handschuhe trägt sie nicht. Dafür hat sie zwei babyblaue Mikrofaserlappen in den Händen. Das einzig Extravagante an ihrer Erscheinung ist ihre Frisur – eine Art grau melierte Tolle.