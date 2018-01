Die Glocke klang nicht mehr

Das Bundesgericht hat einen Entscheid gefällt, der in Worb interessiert: In Wädenswil dürfen die Kirchenglocken nachts im Viertelstundentakt läuten. Es ging um eine Lärmklage von Anwohnern. In Worb bleibt ein gleicher Fall hängig. Mehr...

ABO+ Von Annic Berset 13.12.2017