Die Frau an der Schleuse

Langsam leert sich das Schleusenbecken. Das kleine Motorschiff mit dem beladenen Anhänger schwebt in die Tiefe. Es sieht nach Routine aus für Schleusenwärterin Claudia Schuler: Eine Baufirma will heute eine Ladung Steine und Kies vom Bielersee nach Solothurn transportieren. Dafür muss das Schiff die Schleuse beim Regulierwehr in Port passieren.