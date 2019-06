Die Entdeckung der Nachbarschaft

Das Projekt «Nachbarschaft Bern»

Am Anfang stand die Idee, dass ältere Menschen in der Stadt Bern möglichst lange selbstständig in der eigenen Wohnung leben und sich im Quartier bewegen können sollen. Dafür startete die Stadt vor fünf Jahren das Projekt Socius, von dem «Nachbarschaft Bern» Teil ist. Das Projekt begann 2016 im Mattenhof und Weissenbühl, vergangenen Sommer kamen die Altstadt und die Matte hinzu. Seit gestern läuft «Nachbarschaft Bern» auch im Breitenrain und in der Lorraine.

Eine der Herausforderungen besteht darin, die älteren Menschen überhaupt zu erreichen, wie Projektleiterin Simone Stirnimann vom Kompetenzzentrum Alter der Stadt sagt: «Ältere Leute trauen sich oft nicht, um Unterstützungzu fragen.» Darum sei die Zusammenarbeit mit Kirchgemeinden, Quartierleisten und der Spitex wertvoll, die sie darauf aufmerksam machen.

Ab nächstem Jahr übernimmt die Vereinigung Berner Gemeinwesenarbeit die Federführung von der Stadt, sie wird einen Leistungsvertrag mit ihr vereinbaren. Ziel sei es, dass «Nachbarschaft Bern» bis Ende 2020 in jedem Stadtteil präsent ist, kündigten die Verantwortlichen gestern bei einem Rück- und Ausblick auf das Projekt Socius an. (lea)