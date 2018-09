Die Direktorin mit der besten Salatsauce

Es ist ein Klischee, aber eines, das einen wahren Kern birgt: Bern verkauft sich gern unter Wert. Die Bundesstadt klotzt nicht gern – doch will man in der A-Liga mitspielen, muss man selbstbewusst auftreten und die Vorzüge inszenieren. Da hilft manchmal der Blick von aussen. Und genau den bringt Nina Zimmer mit. Ehe sie 2016 die Leitung von Kunstmuseum Bern und Zentrum Paul Klee übernommen hat und damit Berns erste Superdirektorin wurde, hatte die gebürtige Deutsche elf Jahre als Konservatorin und später als Vizedirektorin am Kunstmuseum Basel gearbeitet.

Als sie nach Bern kam, sprach der damals zuständige Regierungsrat Bernhard Pulver von «den Top 3 der Schweizer Museen», in die es die Partnermuseen schaffen sollten. Und die lokale Kunstszene freute sich nach der Wahl von Valérie Knoll zur Kunsthalle-Leiterin 2015 über eine zweite Museumsdirektorin. Nina Zimmer, eine dynamische Frau, die anfangs von einigen ­Medien auf die knalligen Outfits reduziert wurde.

Farbtupfer konnten die Museen gebrauchen, und zwar in Form von frischen Werbeideen. An diesen mangelt es Zimmer nicht. Aktueller Beweis: Ende ­August führte sie die britischen Starmoderatoren Fiona Bruce und Philip Mould durchs Kunstmuseum. Nicht im Rahmen einer exklusiven Führung, sondern auf dem Fernsehbildschirm, notabene im Hauptprogramm der BBC.

Vor 5-Millionen-Publikum

Aufgenommen von einem britischen Fernsehteam, wirkte das Museum an der Hodlerstrasse so mondän, dass es mit dem Guggenheim in New York oder der Tate in London in einem Atemzug genannt werden sollte. Auch Nina Zimmer bewegte sich auf dem 16:9-formatigen Bild so natürlich und stilsicher, als wäre ein internationaler Fernsehauftritt bloss ein alltäglicher Programmpunkt in der prall gefüllten Agenda der 45-Jährigen.

Ihr Auftritt war Teil der Sendung «Fake or Fortune», die ­Geschichte von einzelnen, vornehmlich britischen Kunstwerken – so spannend inszeniert wie ein Krimi. Handelt es sich bei diesem Werk um eine Fälschung? Wurde jenes gestohlene Bild etwa auf einem Cottage gefunden?

Und im Fall des «Berner» Beitrags: Handelt es sich bei der Henry Moore zugeordneten Zeichnung aus dem Gurlitt-Fundus um ein Original des eng­lischen Künstlers? Aufgerollt wurde nicht nur dieser Einzelfall: Parallel erzählte die Sendung dem britischen Publikum die Geschichte der Sammlung des Nazikunsthändlers Hildebrand Gurlitt, die nach dem Tod von dessen Sohn Cornelius 2014 ans Kunstmuseum Bern vererbt wurde und die unzählige Werke mit ungeklärter Herkunft umfasst.

Klar, der Fall Gurlitt beschäftigt ein internationales Publikum, aber wie schaffte es Nina Zimmer in dieses kultige TV-Format, das pro Episode jeweils rund fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgen? «Für den Gurlitt-Katalog mussten wir das Werk aufarbeiten und standen dazu in Kontakt mit der Henry Moore Foundation. Mitarbeiter aus Leeds kamen nach Bern, und auf einmal hatten wir die Idee, die aquarellierte Zeichnung den Produzenten von ‹Fake or Fortune› vorzuschlagen», erklärt Zimmer, die selbst Fan der Serie ist. Die Macher sagten zu.

Den Museen ein Gesicht geben

Solch attraktive Plattformen sucht die Museumsdirektorin gezielt: «Wir sind eine Gesellschaft der Aufmerksamkeitsökonomie. Da kann es eine Abkürzung sein, über ein Gesicht Inhalte zu vermitteln», so Zimmer. Das kann ihr Gesicht sein, doch ebenso wichtig ist ihr, dass alle Experten des Museums sichtbar werden und ihre Projekte vorstellen. «Ich versuche mich dort einzubringen, wo ich einen Unterschied machen kann.»

Das Zubereiten von Salatsauce ist so ein Fall. Nachdem die Museumsdirektorin auf einem Podium von ihrem Rezept erzählt hatte, wurde sie von Valerian Maly, einem Co-Kurator der laufenden Ausstellung «République Géniale», angefragt, dieses im Rahmen der Vernissage zuzubereiten. So kam es, dass Nina Zimmer im August einen Krug ihrer Eigenkreation aus mehreren Metern Höhe auf einen gigantischen Salathaufen goss. Nicht einfach als Gag. Sondern als der teilrekonstruierten Performance «Make a Salad» der amerikanischen Fluxus-Künstlerin Alison Knowles.

Vision fürs Ganze

Zimmers Partizipation stand für ein gekonntes Mass aus Zugänglichkeit, Bodenständigkeit und Verschrobenheit, eingebettet in einen kunsttheoretischen Rahmen. Zimmers Auftrittskompetenz, die nonchalant wirkt, ist das Ergebnis von jahrelanger Erfahrung: «Im Kunstmuseum Basel hatte ich elf Jahre mit den Medien zu tun, davor arbeitete ich selbst als Journalistin, da lernt man einiges.»

Das Rezept (siehe Kasten) wurde übrigens auf den Onlinekanälen des Museums für alle zugänglich gemacht. «Je mehr gute Salatsauce, desto besser die Welt», findet Zimmer.

Ob die prominenten Auftritte den Museen auch zu mehr überregionalem und internationalem Publikum verhelfen? «Wir führen derzeit eine entsprechende Umfrage durch», so Zimmer. «Aber es geht nicht nur ums ausländische Publikum. Auch Berner besuchen lieber ein internationales Haus.»

