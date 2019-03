Es ist ein imposantes Projekt, das am Montagabend in der Mehrzweckhalle in Court gebodigt wurde, und das überaus deutlich: Fast 70 Prozent der Anwesenden an der ausserordentlichen Gemeindeversammlung sprachen sich in geheimer Abstimmung gegen den Windpark Montoz-Pré Richard aus. 325 Stimmberechtigte nahmen teil, eine Rekordzahl für die kleine Gemeinde mit etwas über 1400 Einwohnern und um die 1000 Stimmberechtigte.

Gemeinde hätte profitiert

Das Resultat ist vor allem eine kapitale Niederlage für Energie Service Biel (ESB). «Seit zehn Jahren haben wir grosse Anstrengungen unternommen», sagte Direktor Heinz Binggeli kurz nach Mitternacht gegenüber dem «Journal du Jura», «es hat sowohl den gesetzlichen Vorschriften als auch den zu erfüllenden Bedingungen entsprochen.»

Eine Niederlage musste auch der Gemeindepräsident von Court einstecken. Jean-Luc Niederhauser hatte sich an der Versammlung für den Windpark ins Zeug gelegt und noch einmal darauf hingewiesen, dass die Gemeinde finanziell davon profitieren würde: 2 Prozent des Umsatzes pro Anlage wären an Court gegangen, insgesamt hätte sich die Gemeinde auf einen Zustupf von etwa 100000 Franken jährlich freuen können.

«Das ist nicht akzeptabel»

In der langen Debatte zählten andere Argumente. «Was sagen Sie den Familien, die diese Maschinen vor ihren Fenstern haben werden?», stellte ein Teilnehmer als rhetorische Frage in den Raum, «die Bieler werden nicht darunter leiden. Das ist nicht akzeptabel.» Applaus im Saal war ihm gewiss. Auch zeigte sich, dass ein Teil der Anwesenden eine künftige Ausweitung des Parks befürchtete. Eine weitere Befürchtung betraf die Bauphase, käme doch der Windpark in einem Gebiet zu stehen, das von Quellen durchzogen ist, welche die Wasserversorgung von Court speisen.

Der Gemeindepräsident und die Delegation von ESB versuchten, die Vorteile des Windparks im Hinblick auf die Energiestrategie 2050 des Bundes hervorzustreichen: Um den Park mit einer Solarenergieanlage zu ersetzen, bräuchte es eine Solarpanel-Fläche von 245000 Quadratmetern, das entspreche 35 Fussballfeldern, argumentierte Jean-Luc Niederhauser.