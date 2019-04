Die Bank der Bernburger schwimmt im Geld

Dieses taktische Verhalten der Kunden lässt die Bank indes nur bei langjährigen Kunden zu. «Die Negativzinsen, die wir darauf bezahlen müssen, buchen wir als Marketingsausgaben ab», sagt Bankchef Peter Vonlanthen. Doch Gelder von Neukunden, die ihr Vermögen bei der DC Bank vorübergehend parkieren möchten, weisst die Bank ab.

Einen Teil der Neugelder hat die Bank verwendet, um das Hypothekarwachstum zu finanzieren. Dafür setzte die Bank 16,4 Millionen Franken ein. Die liquiden Mittel stiegen um 34,9 Millionen Franken. Diese parkierte die Bank grösstenteils bei der Nationalbank. Ab einer Freigrenze werden dafür Negativzinsen von -0,75 Prozent fällig. Laut Vonlanthen wendet die Bank für die Bezahlung der Negativzinsen und für Absicherungen, die als Folge der Tiefzinspolitik notwendig wurden, im Jahr rund eine Million Franken auf.

Die Entwicklung auf dem Immobilienmarkt bereitet Peter Vonlanthen Sorgen: «Die Preisentwicklung bei Renditeliegenschaften läuft in eine Richtung, bei der er surreal wird», sagt er. Er gibt zu bedenken, dass rund ein Drittel des Hypothekarvolumens in der Schweiz von 1000 Milliarden Franken in sogenannte Renditeobjekte geflossen sei. Ein Alarmzeichen sei, dass es in der Schweiz derzeit fast 80'000 Wohnungen leer stünden. Vonlanthen betonte, dass die DC Bank bei dieser Entwicklung nicht mitmache: «Bei solchen Geschäften sind wir äusserst zurückhaltend oder gar nicht am Markt», sagt er.

Unter dem Strich verzeichnete die DC Bank einen Gewinn von 2,9 Millionen Franken. Im Vorjahr lag dieser bei 3,4 Millionen Franken.

Personell kommt es Ende Jahr zu einer Veränderung. Das langjährige Geschäftsleitungsmitglied Josef Meyer wird im Dezember 63 Jahre alt und lässt sich per Ende Jahr pensionieren. «Die Suche nach einem Nachfolger läuft», sagte Verwaltungsratspräsident Manuel Frick.