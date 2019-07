Der steile Aufstieg der Ursula Nold

Immer mächtigere Onlineplayer wie Amazon oder Zalando machen dem Schweizer Platzhirsch zu schaffen. Eine weitere Herausforderung ist der Einkaufstourismus. Schweizer kaufen für Milliarden im Ausland ein, was die Migros besonders in den grenznahen Regionen spürt.

«Ursula Nold wird die Probleme anpacken, aber auf ihre Art: kompetent, empathisch und souverän.» Beat Brechbühl Berner Wirtschaftsanwalt

Viel Fingerspitzengefühl wird Nold beim Zusammenspiel zwischen dem nationalen Genos­senschaftsbund und den zehn Regionalgenossenschaften beweisen müssen. In Detailhandelskreisen ist bekannt, dass sich die Regionalchefs nicht gern in ihre Strategie dreinreden lassen.

Doch die Erfolge der einzelnen Genossenschaften sind höchst unterschiedlich. Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz im Detailhandel der Migros-Genossenschaften zwar um rund 2 Prozent auf 14,6 Milliarden Franken. Während grosse Genossenschaften wie die Migros Aare und die Genossenschaften Zürich und Ostschweiz ein Plus von über 2 Prozent schafften, lahmte das Geschäft bei anderen. Die Ge­nossenschaften Tessin und Genf verzeichneten beispielsweise seit 2010 Umsatzrückgänge von 17 beziehungsweise 14 Prozent.

Zwei Fusionen in 25 Jahren

Die komplexe Organisationsstruktur der Migros ist mit Doppelspurigkeiten verbunden, die sich durch eine verstärkte Zusammenarbeit etwa in den Bereichen IT und Logistik ausmerzen liessen. Reformen dürften jedoch bei den ertragsschwachen und kleinen Genossenschaften mit einem Verlust an Eigen­ständigkeit einhergehen und deshalb Widerstand auslösen.

Kleine Genossenschaften werden sich gegen Fusionen mit grossen sträuben. In den vergangenen 25 Jahren ist es nur zweimal zu Zusammenschlüssen gekommen. Die Genossenschaften Aargau/Solothurn und Bern fusionierten zur Migros Aare. Und die Migros Ostschweiz deckt mit den Kantonen St. Gallen, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden, Graubünden, Schaffhausen und Thurgau, dem nordöstlichen Teil des Kantons Zürich sowie dem Fürstentum Liechtenstein ein grosses Gebiet ab.

Ihr Wahl-Dilemma

Man weiss, dass Nold bei der Wahl vor allem auch auf die Stimmen aus den kleineren Genossenschaften in der Westschweiz und im Tessin ver­trauen konnte. Diese fürchten, im Zuge grösserer Umwälzungen an Autonomie zu verlieren. «Nold wird sich hüten, diese heisse Kartoffeln anzufassen, weil ihr sonst ein Wind entgegenwehen wird, den sie so nicht kennt», vermutet ein Weggefährte.

Doch Nold vermittelt den Eindruck, dass sie eine ehrgeizige Frau ist, die sich mit seriöser Arbeit durchsetzen will. Es ist gut möglich, dass sie auch als Migros-Präsidentin alle Skeptiker überraschen wird.