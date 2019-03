Die Motionärin Simone Machado Rebmann (GPB-DA) nannte dieses Instrument in einem «Bund»-Artikel jedoch «form- und zahnlos». Die mutmasslichen Opfer hätten keine Möglichkeit zu prüfen, ob den Vorwürfen nachgegangen werde.

Bei der Thematik tritt stets der Stadt-Land-Graben zutage. Verlangt der links-dominierte Stadtrat eine unabhängige Untersuchung, läuft die Forderung ins Leere. Denn es ist kantonalen Gremien vorbehalten, das Verhalten von Kantonspolizisten zu untersuchen. Im bürgerlich-dominierten Grossen Rat haben solche Forderungen jedoch kaum Chancen.

Begrenzte Befugnisse

Andere Kantone oder Städte sehen die Thematik anders. So zum Beispiel die Stadt Zürich, welche die Hoheit über die Stadtpolizei hat. So können in der Stadt Zürich Personen, welche sich als Opfer eines polizeilichen Übergriffs sehen, sich an eine unabhängige Beschwerdestelle wenden.

Das Verfahren des Ombudsmannes stösst jedoch rasch an Grenzen, wenn dem Polizeibeamten ein Strafverfahren droht oder ein solches eingeleitet worden ist. Und die Ombudsstelle hat keine Befugnis, verbindliche Entscheide zu treffen.

Im Ausland gibt es Aufsichtsstellen, die mit deutlich mehr Macht ausgestattet sind. So beispielsweise in Nordirland. Dort ist die Polizei-Ombudsstelle nicht ein Teil der Verwaltung, sondern nur dem Parlament rechenschaftspflichtig. Zudem hat die Stelle das Recht, aus eigenem Antrieb tätig zu werden und der Polizei Empfehlungen zu machen. Und diese muss über deren Umsetzung Bericht erstatten.

Seit der jüngsten Eskalation zwischen Chaoten und der Ordnungsmacht vor der Berner Reitschule wird um die Deutung der nächtlichen Ereignisse gerungen. Ein ansonsten begrenzt aussagekräftiges Video zeigt drei Fakten klar auf: Erstens fährt die Polizei mit einem Auto auf ein Trottoir, zweitens springen dort Leute zur Seite, drittens wird das Fahrzeug mit Gegenständen beworfen.