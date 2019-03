Der falsche Sportsfreund

Angeklagt ist er wegen gewerbsmässigen Betrugs, wegen Veruntreuung und Urkundenfälschung. Die Deliktsumme beträgt eine Dreiviertelmillion Franken. In seinem Rücken sitzen fünf Personen, die einmal seine Freunde waren.

Die Straftaten sind unbestritten, der Beschuldigte ist geständig. Das Urteil wird am Freitag verkündet.

Grosse Versprechungen

Das Gericht rollt sein Leben auf. Glückliche Kindheit, glückliche Jugend. Zehntes Schuljahr, Handelsschule, Berufsmatur, Durchdiener im Militär. Dann hat er mal einen Job und mal keinen, «ich wusste nicht recht, was ich machen soll», sagt er zum Gericht. Doch dann bringt ihn der Grossvater auf eine Idee: Spekulieren an der Börse.

«Ich bin enttäuscht über mich selber.»Beschuldigter

Er steht um 8 Uhr auf und sitzt am Computer, wenn um 9 Uhr die Börse öffnet. Er ist noch da, wenn sie abends wieder schliesst. «Am Anfang habe ich mir so meinen Lebensunterhalt verdient.» Er interessiert sich aber auch für Sportwetten. Denn jemand sagte ihm, dass man damit Geld verdienen kann, wenn man eine Ahnung von Sport hat. Er hat Ahnung.

Er ist 1,83 Meter gross, ein sportlicher Typ. Er engagiert sich im Volleyballclub, als Spieler, als Trainer, im Vorstand. «Es ist nicht so, dass ich einfach nichts gemacht hätte», sagt er.

Bei den Kolleginnen und Kollegen ist er beliebt. Er füllt ihre Steuererklärungen aus, und manchen sagt er, dass er als Treuhänder arbeite und Geld gewinnbringend anlegen könne.

Es gibt kein Geld zurück

Einem Kollegen, mit dem er «gut befreundet» ist, verspricht er, 10'000 Franken in einem «Nachhaltigkeitsfonds» anzulegen, Mindestzins 2,38 Prozent. Für eine Kollegin, für die er «wie ein grosser Bruder» ist, will er 20'000 Franken «ohne Risiko und gewinnbringend» an der Börse investieren. Sie gehen darauf ein.

Ein weiterer Kollege gibt 45'000, eine Freundin 60'000 Franken. All dieses Geld legt er nicht an. Er braucht es, um sein Leben zu finanzieren und Schulden zurückzahlen. Doch die werden immer mehr. «Und der Druck wurde immer grösser.»

Seinen grössten Coup landet er aber noch zu Beginn seiner Karriere als falscher Sportsfreund, sieben Jahre ist es her. In einem Beachvolley-Trainingslager in der Türkei lernt er eine Spielerin kennen, die wegen einer Scheidung gerade zu sehr viel Geld gekommen ist. «Ich verstehe nicht viel von Finanzen», sagt sie dem Gericht. «Also dachte ich: Super, jemand kümmert sich um mein Geld.»

«Ich dachte: Super, es kümmert sich jemand ums Geld.»Privatklägerin

Im Mai 2012 eröffnet sie ein Bankkonto und überweist kurz darauf 500'000 Franken darauf. «Er hat mir gesagt, dass alles zurückkomme, was ich reinstecke.»

Aber es kommt nichts zurück. Denn nach ein paar Tagen überweist er 450'000 Franken auf ein eigenes Konto. Unter anderem begleicht er damit Schulden bei seiner Mutter.

Noch immer im Verein

Heute sagt der Beschuldigte: «Ich bin enttäuscht über mich selber.» Wenigstens einen Teil des Geldes möchte er den Geschädigten zurückzahlen. Dafür arbeite er jetzt als Behindertenbetreuer und als Jugend- und Sportttrainer. Und er studiert.

Im Volleyballclub ist er noch immer tätig. Bald will er eine Broschüre veröffentlichen. Eine Broschüre für Glücksspieler.