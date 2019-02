Das Beispiel zeigt, wie durch jede neue Nutzung die Architektur angepasst wurde. In der 110-jährigen Geschichte des Hauses wurde 25-mal punktuell umgebaut. 54 Belüftungssysteme wucherten zuletzt durchs Haus. Überall wurden im Laufe der Zeit die Decken heruntergesetzt, um die ganze Haustechnik zu verstauen. Nun wird das alles zurückgebaut. Die Räume erhalten so 60 bis 90 Zentimeter Höhe zurück.

«Eine grosse, festliche Einheit» soll das Casino laut Campanile wieder werden. Im Treppenhaus wird an den Wänden die klassizistische Natursteinverkleidung im Louis-XVI-Stil von den Farbschichten befreit, die im letzten Jahrhundert darübergepinselt wurden. «Man hat mit vielen kleinen Eingriffen die Gesamtvision des Casinos aus den Augen verloren», sagt Campanile.

So ist auch die Legende des «Casino-Grau» entstanden. «Als ich mich mit dem Gebäude zu befassen begann, hat man mir immer wieder von diesem speziellen Casino-Grau erzählt, das man im Gebäude überall vorfinde», sagt Campanile.

In einem Zimmer hinter dem Konzertsaal zeigt er, wie wenig der Grauton mit dem Ursprung zu tun hat. Auf einem Wandstück liess er Grauschicht um Grauschicht abtragen.

Zuunterst kam kein Grau zum Vorschein, sondern ein Elfenbeinton, mit dem nun wieder gearbeitet wird. Das helle Zimmer, das im Laufe der Jahrzehnte zur Abstellkammer des Hauswarts verkommen ist, soll von nun an den Musikern als Einspielzimmer dienen.

Stuhl für alle Fälle

Im Konzertsaal wartet der grosse Kronleuchter in Holz verschalt noch immer auf seine Sanierung. Die Arbeiten sind fortgeschritten, der neue Bühnenboden ist eingebaut. Und doch erinnert hier noch nichts an ein Konzert. Die Stühle fehlen. In diesen Tagen entscheidet sich die Burgergemeinde für ein neues Modell, das sie zusammen mit einer Sesselmanufaktur entwickelt hat.

Der Casino-Stuhl soll nicht nur Sitzkomfort beim Konzert bieten, sondern auch für Bankette geeignet sein. Eine Quadratur des Kreises. «Ja, diesen Stuhl sind wir gerade am Erfinden. Wir suchen eine Lösung, auf der sich kleine, grosse, dicke und dünne Frauen und Männer wohl fühlen.»

«Der Zeitplan ist noch immer gleich knapp wie am ersten Tag.»Claudio Campanile

Einige Treppen weiter oben zeigt sich das atemberaubende Ausmass des Daches. Hier wird ein grosser Teil der Haustechnik untergebracht. Darüber entsteht das Verwaltungs-Grossraumbüro. Davon ist noch nichts zusehen.

Wie gut liegt die Baustelle im Plan? «Der Plan ist noch immer gleich knapp wie am ersten Tag», sagt Campanile, «78 Millionen in zwei Jahren in einem historischen Gebäude zu verbauen, ist etwas anderes, als auf der grünen Wiese einen Neubau aus dem Boden zu stampfen.»