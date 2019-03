Der Wechsel zu Bernmobil verunsichert

Stundenlange Pausen

Für Unruhe sorgen vor allem jene Schichten, die am Morgen bereits um sechs Uhr herum beginnen, am Abend aber erst zwischen sieben und acht Uhr enden und mittendrin eine Pause zwischen vier und sieben Stunden vorsehen. Wo doch Postauto viel kompaktere Arbeitszeiten kennt, mit Pausen zwischen einer halben und anderthalb Stunden als Regel und solchen von drei Stunden als Ausnahme.

Im Entscheid liefert das Bundesverwaltungsgericht Zahlen zum Halterwechsel, den Bund und Kanton über eine Ausschreibung herbeigeführt haben. Daraus lässt sich ableiten, dass Bernmobil für die nächsten zehn Jahre um 3,4 Millionen Franken oder jährlich 340000 Franken günstiger offeriert hat als Postauto.

Im Vergleich zu heute spare man effektiv noch viel mehr, ergänzt der Kanton mit einem Blick auf die aktuellen Betriebskosten. Über eine Million Franken pro Jahr nämlich – ob diese Einsparung nun auf dem Buckel des Personals ausgetragen wird?

Postauto-Skandal ist präsent

Sheila Winkler betreut bei der Gewerkschaft Syndicom den öffentlichen Busverkehr und Postauto. Sie kennt daher die Sorgen der vom Wechsel betroffenen Chauffeure. Die Ausschreibungen seien «ein viel diskutiertes Thema» bestätigt sie, die Chauffeure befürchteten nicht zuletzt wegen des Postauto-Skandals «eine Verschlechterung ihrer Arbeitsbedingungen beim Übergang in ein anderes Transportunternehmen». Dann fügt sie bei: Der Gedanke, dass mit so und nicht anders ausgestalteten Dienstplänen Geld gespart werden kann, lässt sich nicht von der Hand weisen.

Zum Wechsel im Raum Münsingen äussert sich Winkler nicht konkret, weil für Bernmobil die Gewerkschaft VPOD zuständig ist. Allgemein weist sie aber darauf hin, dass es für ein Busunternehmen wichtig sein kann, wo die Chauffeure offiziell stationiert sind und wo sie ihre Schicht beginnen. Wo sie wie lange Pause machen oder wie lange sie zu welcher Tageszeit am Steuer sitzen – je nachdem, ob schon ein Teil des Arbeitswegs bezahlt wird, fallen mehr oder weniger Zulagen für Pausen an einem fremden Ort oder für Arbeit zur Unzeit an. Das schlägt sich sofort auf die Kosten nieder.