Frau Berlinger, Ihr erstes Jahr als Könizer Gemeindepräsidentin ist vorbei. Wie gefällt Ihnen der Job?

Annemarie Berlinger: Es ist die beste Arbeit, die ich je hatte.

Warum?

Das Amt ist unglaublich vielseitig. Es gibt Tage, da beschäftige ich mich am Morgen mit strategischen Fragen – und am Nachmittag habe ich eine Bürgerin am Tisch, die mit einer Strassenlampe unzufrieden ist. Das «fägt».

Was mögen Sie nicht am Amt?

Es gibt von vielen Seiten Erwartungen: in der Verwaltung, im Parlament, in meiner Partei, bei den Vereinen, den Leuten auf der Strasse. Da war es für mich anfangs nicht einfach, meine Rolle zu finden. Und: Der Druck ist ständig da, die Tage sind voll. Aber ich möchte es nicht missen.