Der Unternehmer, der auf Gott vertraut

Die grosse freikirchliche Veranstaltungsreihe im Aaretal ist die passende Bühne für seine Botschaft: Die Zeiten, in denen Schöni und seine mittlerweile 1000 Angestellten allein auf ihr Können vertrauten, diese Botschaft an ihren Lastenzügen in die Welt hinaustrugen und plötzlich feststellten, wie dasselbe «Yes, we can» in den USA zum Wahlkampfslogan eines gewissen Barack Obama wurde, sind längst vorbei. Heute gilt genauso, was mittlerweile als zweiter Schriftzug auf den Fahrzeugen prangt: «Wir vertrauen auf Gott.»

«Yes, we can»: Schriftzug auf einem Schöni-Lastwagen. Foto: PD

Dazwischen erschütterte eine tiefgreifende Finanz- und Wirtschaftskrise die Schweiz und das Schöni-Imperium. «Plötzlich war alles nur noch ein Knorz», blickt Schöni auf die Zeit um 2010 zurück, von der Leichtigkeit des bisherigen Geschäftens sei gar nichts mehr zu spüren gewesen.

Vorbei waren die Jahre, in denen es nur vorwärtsging, in denen «die Uhr am Handgelenk immer etwas teurer, das Auto in der Garage immer etwas grösser und luxuriöser wurde». Der «verwöhnte Yuppie», so seine heutige selbstkritische Sicht, musste mit schmerzhaften finanziellen Einbrüchen zurechtkommen. Er hatte auch gleich an mehreren Fronten mit massiver Opposition gegen Aus- und Neubauprojekte zu kämpfen.

In diese Zeit fiel der Entscheid, so fährt Schöni an der freikirchlichen Aarena fort, am eigenen Glauben zu arbeiten. Er erinnert an «das Ehepaar mit prophetischer Begabung», das dieses Bedürfnis in ihm überhaupt erst richtig geweckt hat, berichtet weiter davon, wie nötig das Vertrauen auf Gott gerade beim jüngsten Meilenstein in der Firmengeschichte war: Obwohl er zu Beginn weder eigenes Geld noch einen Bankkredit in Aussicht gehabt habe, seien die gut 88 Millionen Franken für den Bau des neuen zentralen Logistikcenters im aargauischen Rothrist letztlich doch noch zusammengekommen.

Wenn er auf seinem Glaubensweg etwas gelernt habe, schliesst Schöni, dann dies: «Auch als Unternehmer bin ich nur ein Verwalter dessen, was ich meinen Besitz nennen darf.»

Wie jeder Mensch sei er mit nichts in der Hand auf die Welt gekommen, und er werde mit nichts in der Hand wieder von der Welt gehen. In diesem Bewusstsein zu arbeiten, sei sehr spannend. Eben, «Yes, we can» war gestern. Heute gilt genauso: «In God we trust».