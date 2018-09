Der Überlebenswille der Berner Stadtschützen

Nur wer trifft, schreckt ab! Das war 1818 die Devise, als der «Schultheiss Niklaus Rudolf von Wattenwyl und Kriegs-Rathe der Stadt und Republik Bern» die Gründung von Amtsschützen­gesellschaften befahl.

Ein Jahr zuvor wurde – getreu dem neuen eidgenössischen ­Militärreglement – erstmals eine Milizarmee aus kantonalen Kontingenten geschaffen. Amtsschützengesellschaften sollten gegründet und die Mitglieder ausgebildet werden – mit dem Ziel, die Wehrbereitschaft zu stärken. Angesagt war das genaue «Zielschiessen», und die Obrigkeit stiftete jeweils Schiess­prämien.

Die Grösste ihrer Art

Jede Gesellschaft musste pro Jahr mindestens sechs Übungen durchführen. «Es wird stehend mit freier Hand und nicht auf Gabeln geschossen auf eine Distanz von 500 Schuh», war die Vorgabe.

Bis 1840 entstanden 29 Amtsschützengesellschaften. Dabei wurden Untersektionen gegründet, etwa die Bolliger, die Bümplizer, die Könizer – und jene in der Stadt Bern nannte sich Stadtschützen. Sie war nicht nur die grösste ihrer Art im Kanton Bern, sie ist auch eine der wenigen, die die Jahrzehnte überlebt hat und die es heute noch gibt.

1850, zwei Jahre nach der Annahme der Bundesverfassung der Eidgenossenschaft, erfolgte auch die Zentralisation des Militärwesens. Der Kanton Bern, der in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts jährlich 8000 Franken für die Förderung des Schützenwesens ausgegeben hatte, strich die Gelder. «Die Kontingente der Schützengesellschaften brauchte es nicht mehr», sagt Ueli Augsburger, heutiger Präsident der Stadtschützen Bern und von 1986 bis 1994 SVP-Regierungsrat.

Im Jahr 1856 hob der Kanton die amtlichen Schützengesellschaften offiziell auf, begleitet mit dem Ratschlag, dass sie sich in freiwillige private Vereine umwandeln. Das taten längst nicht alle, die Stadtschützen Bern aber schon.

Fackelträger der Demokratie

Er sagt: «Die Schützen waren immer bereit, im Notfall den Kopf hinzuhalten. Im Gegenzug aber forderten sie ein Mitspracherecht.» Die Schützen seien so zu «Fackelträgern der Demokratisierung» geworden.

«Die Gemeinschaft der Schützen hat massgeblich dazu beigetragen, dass wir heute unsere direkte Demokratie leben können.»Ueli Augsburger

Als Beispiel nennt Augsburger einen «Markstein dieser Entwicklung»: 1830 kam es laut Augsburger am eidgenössischen Schützenfest in Bern «zur Auflehnung der Schützen gegen die Obrigkeit». Diese wollte nämlich Ansprachen und Lieder zensurieren, worauf die Schützen drohten, das Fest zu verlassen. Augsburger sagt: «Dies führte zur Abdankung der damaligen Regierung – und schliesslich zur ersten demokratisch bestimmten bernischen Verfassung.»

Regelmässige Schützen

Während es die Stadtschützen Bern im Gründungsjahr auf rund 20 Mitglieder brachten, sind es laut Ueli Augsburger heute über 400. Und es ist keine reine Männergesellschaft mehr. «Der Frauenanteil liegt bei rund 20 Prozent», sagt der Präsident.

Nachwuchssorgen gebe es keine. Bereits Jugendliche könnten Mitglied werden. «Wer aufgenommen werden will, braucht einen guten Leumund und zwei ‹Göttis›.» Auch wer nie eine Waffe zur Hand nehme und einen Schuss abgebe, werde aufgenommen. «Bei uns schiessen rund zwei Drittel regelmässig.»

Ausser dem Pfeilbogen würden bei den Stadtschützen «praktisch alle Disziplinen» angeboten. Das sind Pistolen, Gewehre, Luftdruckwaffen und Armbrust – dies auf Distanzen von 10 bis 300 Meter. Geschossen wird in Anlagen in Riedbach, Kirchlindach, Zollikofen (Armbrust) und neu in einer 10-Meter-Luftdruckanlage im Gebäude der Wirtschafts- und Kaderschule in Bern.

Ehrengäste auf dem Rütli

Besonders stolz ist der Präsident auf das alljährlich stattfindende Rütli-Schiessen, «eine heilige Institution der Innerschweizer». Seit 1916 sind die Berner regelmässig zu Gast. «Wir dürfen dort jeweils ein Bernerzelt aufbauen, keiner anderen Gesellschaft wurde dieses Privileg je zuteil.»

Ein anderer, für Augsburger wichtiger Anlass, der aber nichts mit dem Schiessen gemein hat, wird seit Anfang der 1980er-Jahre durchgeführt: Die Gilde der ­Zibelegringe der Stadtschützen Bern ehrt jeweils am Zibelemärit eine bernische Persönlichkeit, die Vorbildliches für das Gemeinwohl leistet.

Der letztjährige Oberzibelegring war Rolf Dähler, ehemaliger Präsident der Burgergemeinde Bern. Ueli Augsburger selbst wurde 2012 zum Ehren-Oberzibelegring gewählt. Der 77-jährige gibt das Präsidium der Stadtschützen demnächst ab. Sein Nachfolger sei zwar von der GV noch nicht gewählt, aber vom Vorstand einstimmig vorgeschlagen. Es ist der Berner Divisionär Melchior Stoller. (Berner Zeitung)