Der Trend zu kleinen Läden

Die Nachricht überraschte. Allem voran jene, die im Einkaufszentrum Bläuacker in Köniz ein und aus gehen und sich schon länger auf ein noch breiteres Migros-Angebot freuen. Möglich machen sollen es die Läden in den geplanten Neubauten nebenan, auf die, so kündigten die Behörden im Herbst 2016 an, der Grossverteiler ein Auge geworfen habe. Doch nun, es war April 2018 geworden, sah alles anders aus. Vor dem Hintergrund, dass sich die Überbauung wegen einer Einsprache weiter verzögert, kündigte die Migros an: Es sei gar nicht mehr sicher, dass man die Flächen dereinst belegen werde.

Nicht nur wegen des planerischen Hickhacks, sondern auch, weil die Kunden von heute ganz anders tickten. Mittlerweile zähle nicht mehr automatisch die Grösse, gefragt seien auch kleine Läden – jetzt dürften die Detaillisten am nahen Neuhausplatz aufgehorcht haben. Sie verloren 2004, als das Bläuackerzentrum aufging, die kleine Quartier-Migros und klagen seither über fehlende Laufkundschaft.

Dass die Verantwortlichen den damaligen Rückzug bereuen, liessen sie vor zwei Monaten offen durchblicken. Man halte in den Könizer Ortsteilen stets nach Flächen Ausschau, sagten sie und nannten ne­ben dem Neubaugebiet Ried ausdrücklich den Neuhausplatz. Ins Bild passte nur Tage später eine Nachricht aus dem Aaretal. Hier arbeitet die Migros schon lange an einem Voi-Kleinladen für Wichtrach, nun teilte sie mit: Man verzichte auf den geplanten Ausbau der grossen Filiale in Münsingen. Verantwortlich dafür seien unter anderem «veränderte Kundenbedürfnisse».

Über weitere Distanzen

Marta Kwiatkowski arbeitet am Gottlieb-Duttweiler-Institut. Die Denkfabrik in Rüschlikon am Zürichsee geht zwar auf den Migros-Gründer Gottlieb Duttweiler zurück, bezeichnet sich heute aber als unabhängig.

«Wir kaufen ­regelmässiger und in kleineren Mengen ein,» sagt Marta Kwiatkowski. Bild: Yves Bachmann (PD)

Die Marketingexpertin und Trendforscherin bestä­tigt die Rückbesinnung auf den kleinen Laden um die Ecke. Der Grund dafür liege in der zunehmenden Mobilität. Heute werde mehr und über weitere Distanzen gependelt als noch vor zwanzig Jahren, und das habe automatisch Folgen für das Einkaufsverhalten.

Samstag ist richtig frei

«Wir kaufen regelmässiger und in kleineren Mengen ein», stellt sie fest. Oft passiere das un­ter­wegs, auf dem abendlichen Nachhauseweg von der Arbeit zum Beispiel. Kleinere Einkäufe seien auch für das Mittagessen nötig, für das man nicht mehr selbstverständlich ins Restaurant oder in die Kantine gehe. Gefragt seien stattdessen schnelle, leichte Convenience-Gerichte, und diese Lebensgewohnheiten nähmen die Bahnhof- und Tankstellenshops mit ihren langen Öffnungszeiten in wachsender Zahl auf.

Apropos Lebensgewohnheiten: Sie haben sich seit Beginn des neuen Jahrtausends von Grund auf verändert. Jetzt kommt Marta Kwiatkowski auf den Samstag zu reden. Sie führt aus, dass sich dieser von einem zwar arbeitsfreien, aber mit Tätigkeiten in Haus und Garten reich befrachteten Termin zu einem Tag gewandelt hat, der rein der Freizeit dient. Dazu passt das Shoppingcenter an der Peripherie nicht mehr unbedingt. Einkaufen sei nicht mehr das Freizeiterlebnis wie früher. Heute gebe es ganz andere Möglichkeiten der Zerstreuung.

Bauern springen ein

Was all das mit dem überschau­baren Laden im Quartier zu tun hat? Auch er profitiert vom Trend hin zu kleineren, häufigeren Einkäufen. Gerade wenn er im städtischen Gebiet und damit nicht allzu weit von den Arbeitsplätzen weg liegt, wie Marta Kwiatkowski weiter ausführt: Dann sind die Pendler am Abend so früh zu Hause, dass sie noch vor Ladenschluss in ihrem Umfeld einkaufen können.

Damit ist auch gesagt, wieso sich die Situation im Quartier grundlegend von jener im Dorf unterscheidet, wo die Detaillisten mit ihren kleinen Läden unverändert Mühe haben. Das, hält die Expertin fest, habe nicht zuletzt mit den weiteren Pendlerstrecken zu tun: «Viele Land­gemeinden sind zu reinen Schlafdörfern geworden.»

In die Bresche springen die Bauern mit ihren Hofläden. Sie bieten Gemüse, zuweilen auch Brot, Milch sowie weitere Frischprodukte für den täglichen Bedarf. Sie stellen auf Selbstbedienung ab, was Einkäufe bis spät in die Nacht erlaubt, und vor allem: Lebensmittel vom Hof entsprechen dem Zeitgeist. Weil Regionalität beim Essen im Trend liege, seien die Leute bereit, dafür mehr Geld auszugeben. «Sie bekommen die Geschichte des lokalen Bauern mit dazu.» Beim Gemüse aus dem konventionell geführten Dorfladen sei dies viel weniger der Fall.

Versuch in Mittelhäusern

Kein Wunder, setzen die Leute, die in Mittelhäusern den Dorf­laden retten wollen, wie die Bauern auf ein regionales Frischesortiment. Als sie letzte Woche Bilanz über ihr erstes halbes Jahr zogen, stellten sie zufrieden fest, dass ihr Konzept funktioniert. Zumindest im Moment und «nur häbchläb – alles ist immer noch ein Experiment». (Berner Zeitung)