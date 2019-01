Wenn vor dem Bundeshaus Leute in exotischen Kleidern oder im dunklen Anzug aus dunklen Limousinen aussteigen, dann ist Neujahrsempfang. Der Bundesrat lädt jeweils Mitte Januar alle in Bern oder Genf vertretenen Botschafter ins Bundeshaus. In diesem Jahr waren Bundespräsident Ueli Maurer und Aussenminister Ignazio Cassis die Gastgeber.