Der Stimmbürger als Softwarekäufer

Die Kompetenzen der Stadt­berner Stimmbürger gehen ziemlich weit. So können sie am 23. September über ein Geschäft abstimmen, das sonst Regierungen in eigener Kompetenz abschliessen. Es geht um die ­Beschaffung einer neuen Software für die Sozial­hilfe. Der ­Gemeinderat beantragt dem Stimmvolk, einen Kredit in Höhe von 18,9 Millionen Franken gutzuheissen. Im Stadtrat ging das Geschäft glatt durch. Die Parlamentarier stimmten ihm mit 57 Ja gegen 3 Nein-Stimmen bei einer Enthaltung zu.

Die Beschaffung einer neuen Software ist notwendig, weil laut der Stadt die bisherige «veraltet» ist und «gravierende Mängel» aufweist. Die Software mit dem Namen KiSS stammt aus den Neunzigerjahren und gehört heute der Informatikfirma ­Diartis AG in Lenzburg.

Sie wird von den Mitarbeitern des Sozialdienstes und des Amtes für Erwachsenen- und Kindesschutz eingesetzt. Diese wickeln über das Programm alle Geschäftsfälle in ihrem Alltag ab. Sie können damit etwa Gesprächsnotizen erstellen, die Sozialhilfebeiträge berechnen und Zahlungen auslösen. 400 Mitarbeiter nutzen das Programm und zahlen über das ­System Leistungen im Umfang von 130 Millionen aus.

Vereint mit Zürich und Basel

Für die Beschaffung der neuen Software hat die Stadt Bern einen neuen Weg gewählt. Sie hat sich mit den Städten Zürich und Basel zusammengeschlossen und mit ihnen den Verein Citysoftnet ­gegründet, der für die Beschaffung der Software sorgen soll. Man ­erhofft sich so, Risiken, die bei jeder Softwarebeschaffung ­bestehen, und Kosten zu teilen. Citysoftnet wird die Beschaffung organisieren, aber keine Programmierarbeiten ausführen. Derzeit nimmt der Informatikspezialist Thomas Alder in einem 50-Prozent-Pensum die Geschäftsführung wahr. Momentan ist er der einzige Angestellte des Vereins.

Alder ist schon seit ­einiger Zeit an der Arbeit und hat im vergangenen Jahr den Auftrag für die Erarbeitung der neuen Software ausgeschrieben. Zwei Unter­nehmen haben sich dafür beworben: die Emineo AG aus Zug und die Diartis AG in Lenzburg mit einem neu zu konzipierenden Softwarepaket mit dem Namen Aventis. Im Januar 2018 erhielt die Emineo AG den ­Zuschlag. Die unterlegene Diartis AG erhob gegen den Entscheid keine Beschwerde, womit er rechtskräftig wurde.

Geht alles viel billiger?

Doch vor wenigen Wochen ­meldete sich die Diartis AG bei der Zeitung «Bund» und erklärte, dass sie die notwendigen Leistungen für die Stadt Bern zu einem Preis von 6 Millionen Franken erbringen könnte. Geschäftsführer Beat Hohermuth: «Ich wollte aufzeigen, dass Bern bei einem Volks-Nein nicht ohne ­Sozialhilfesoftware dastehen würde.» Er könne ­garantieren, dass die Stadt Bern mit einem ­Upgrade des Sozial­hilfesystems KiSS 4 auf die neue Lösung während zehn Jahren für 4,5 Millionen plus jährliche ­Wartungs­gebühren von 225 000 Franken nutzen könne. Für 6,7 Millionen Franken könnte die Stadt also zehn Jahre die Software nutzen.

Doch Felix Wolffers, der Chef des städtischen Sozialamtes, ­widerspricht. «KiSS ist kein taugliches Produkt für den Ersatz des heutigen Systems. KiSS entspricht nicht den in der Ausschreibung gestellten Anforderungen.» Zudem sei es aufgrund des Gesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen gar nicht zulässig, dass die Stadt sich ohne ­erneute Ausschreibung für das Produkt KiSS entscheide. Denn Diartis habe mit der Software KiSS gar keine Offerte eingereicht, ­sondern nur für das noch zu entwickelnde Produkt Aventis. Und dieses Produkt sei «ähnlich ­teuer» gewesen wie dasjenige von Emineo.

Referenzen waren wichtig

Auf die Frage, wieso der ­Verein Citysoftnet überzeugt ist, dass Emineo in der Lage ist, das Riesenprojekt zu stemmen, antwortet Thomas Alder: «Emineo hat uns vor allem auch überzeugt, weil das Unternehmen über eine grosse Erfahrung in diesem ­Bereich verfügt und aktuell produktive Systeme mit modernster Technologie erfolgreich eingeführt hat.»

So sei das Unternehmen beispielsweise Lieferantin des Zürcher Amtes für Zusatzleistungen, welches die Ergänzungsleistungen berechnet. Bei diesem Amt fielen Geschäftsfälle an, die sehr vergleichbar mit jenen eines ­Sozialamtes seien. Konzepte seien das eine, fügt Alder an. Doch: «Am Schluss glauben wir, was wir produktiv sehen können.»

Ein weiterer wichtiger Punkt bei dieser Ausschreibung war die Eigentumsfrage. Die drei Städte haben eine klare Präferenz für eine Lösung, bei der sie die Eigentümerinnen der Software sind. Sie wollen auch aufgrund von ­Erfahrungen aus der Vergangenheit verhindern, dass sie in die Abhängigkeit von Softwarelieferanten geraten. Emineo war ­bereit, auf diese Bedingung einzutreten. ­Diartis dagegen wollte auch bei Aventis die Besitzerin der Software bleiben.

Dies hat strategische Gründe: Diartis hat schweizweit 400 Kunden, zumeist Sozialämter von kleineren und mittleren Gemeinden. Jüngst kam der Kanton ­Wallis dazu. Doch dieses Geschäftsmodell ­wäre infrage gestellt, wenn plötzlich ein Teil der Kunden ­Besitzer der Software wären. Die Stadt Bern räumt ein, dass bei einem Eigentumsmodell die Erstinvestition höher ist als beim Kauf von Lizenzen. Aber sie hält mit folgendem Argument ­dagegen: «Dafür ist eine grössere Einflussnahme auf die Entwicklung und die Weiterentwicklung der Software möglich.»

So gehts bei einem Ja weiter

Bei einer Annahme der Vorlage werden die Programmierer von Emineo ihre Arbeit aufnehmen. Und der Verein Citysoftnet wird einen Projektleiter einstellen, der die Arbeit der Lieferanten überwachen wird. Das Projekt sieht vor, dass zuerst ein Kern von Softwaremodulen programmiert wird, der für alle Städte gleich ist. Dann erfolgt die Programmierung der städtespezifischen Eigenheiten. So benötigt jede Stadt beispielsweise eine ­andere Schnittstelle zu ihrer ­Finanzbuchhaltung.

Bis Anfang 2020 soll der Kern programmiert sein. Anschliessend folgt die Programmierung der städtischen Spezifitäten. Das Ziel der Stadt Bern ist es, dass die Sozialdienste das ­Programm im Jahr 2022 in ­Betrieb nehmen können. (Berner Zeitung)