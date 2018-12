Der Stadtratwill höhere Sitzungsgelder

80 Franken. So viel bekommen Stadträtinnen und Stadträte für eine dreistündige Sitzung im Parlament oder in der Kommission. Im Vergleich zu anderen Städten ist das relativ wenig. Luzerner Parlamentarier erhalten zum Beispiel 135 Franken, die Kolleginnen und Kollegen in Basel 200 Franken und jene in Zürich 190 Franken. Nun sollen auch die Berner Räte mehr Sitzungsgeld bekommen.