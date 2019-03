Der Sprayer zeigt späte Reue

Kein halbes Jahr später, dieses Mal in Bern: Einer der Sprayer aus Schüpfen macht sich, nachdem er in der Reitschule gefeiert hat, auf den Nachhauseweg. Mit dabei sein Mitbewohner – und ein paar Spraydosen. Das Szenario wiederholt sich, Brückenköpfe und Brunnen werden markiert, irgendwann werden die beiden von der Polizei geschnappt.

Die schwere Kindheit

Am Montag verantwortete sich der Doppeltäter vor dem Gericht. Zusätzlich zur Last gelegt wurde dem heute 23-Jährigen eine Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz: Zwei Jahre lang soll er eine unbestimmte Menge an Marihuana und Amphetaminen konsumiert haben – wobei Letztere, so beteuerte er, lediglich zur Selbstmedikation seiner ADHS-Erkrankung gedient hätten.

Während des Verfahrens zeigte sich der Angeklagte kooperativ. Bereitwillig beantwortete er die Fragen von Gerichtspräsident Nicolas Wuillemin, betrachtete mit stiller Geduld ein Beweisfoto nach dem anderen und gab Auskunft darüber, welcher Schriftzug von ihm stamme und welcher von seinen Mittätern. Und immer wieder betonte er, wie leid es ihm tue.

Die Wahl der vier sei nicht zufällig auf Schüpfen gefallen: Mit der Ortschaft verbindet der Angeklagte viele negative Erinnerungen. Als Kind besuchte er die dortige Oberstufe, fühlte sich jedoch stets unwohl und wurde schliesslich von der Schule geworfen. Wäre dies nicht passiert, so seine Überzeugung, wäre sein Leben anders verlaufen.

Leicht habe es ihr Mandant noch nie gehabt, sagte auch Anwältin Michelle Uetz. Der Vater ist früh gestorben, das Verhältnis zur Mutter immer noch schwierig. Doch, und das sei entscheidend: In den letzten Jahren habe sich viel zum Positiven gewendet.

Der Sinneswandel

Der stämmige Mann mit lichtem Haar und dichtem Bart erzählte, etwa davon, dass er vor einem Jahr aus einer WG ausgezogen ist und jetzt begleitetes Wohnen nutzt. Er berichtete von der Lehrstelle, die er sich wünscht. Und er schilderte, wie er unter der Woche einer Arbeit nachgeht, die ihm das Stadtberner Kompetenzzentrum für Arbeit vermittelt hat. Lohn bekommt er dafür zwar nicht, dafür aber einen geregelten Tagesablauf.