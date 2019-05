Der Sportstadt Bern fehlen Hunderte Millionen Franken

Bern – die Sportstadt der Schweiz! Kaum jemand, der dieses Wort in den letzten paar Wochen nicht in den Mund genommen hat.

Sechzig Jahre ist es her, dass YB und der SCB in den beiden publikumsträchtigen Sportarten Fussball und Eishockey gleichzeitig den Meistertitel gewonnen haben – «once in a lifetime», twitterte Stadtpräsident Alec von Graffenried (56) begeistert, er, der Bern als «Sportstadt Nummer 1 der Schweiz» bezeichnet, wann immer sich die Gelegenheit bietet.