Der Schmelztiegel der Kulturen im Neufeld

Auf einem Kunstrasenplatz im Berner Stadion Neufeld spielen eine Handvoll YB-Junioren ein paar letzte Pässe, schiessen ein letztes Mal aufs Tor. Die Nebelwölkchen vor ihren Mündern verflüchtigen sich in die Abenddämmerung.

Im Stadionrestaurant nebenan entflammt derweil eine Debatte, die schon millionenfach geführt worden ist. Wer ist der Beste? Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar? Für Ramadan ist der Fall klar. Seine kurze Antwort: «CR7». Muradi, der Linksverteidiger, eifert keinem der drei Offensivkünstler nach, sondern Sergio Ramos, dem kopfballstarken Innenverteidiger von Real Madrid. «Nein, Neymar ist besser als alle», interveniert Seraj. Die drei lachen.

Das Schicksal des Cousins

Wenn sie über Fussball reden, können sie hoffen, träumen – dass auch sie einmal mit ihrer Leidenschaft das grosse Geld verdienen, dass auch sie von Millionen Menschen vergöttert werden, dass auch über sie einmal lustvoll debattiert wird, wer denn nun der Beste sei.

Doch Ramadan Mahamed, Muradi Muhebu und Seraj Tawakoli sind Spieler des Dritt­ligisten FC Bern, die Krieg und Elend in ihrer Heimat entflohen sind. Wenn sie Fussball spielen, können sie verdrängen, versuchen, zu vergessen, Anschluss zu finden in einem geregelten Alltag.

Serajs Geschichte geht so: Im Januar vor einem Jahr fällt er einen Entschluss. Er verlässt seine Heimat Afghanistan, er verlässt Jambulak, das Dorf, in dem er aufgewachsen ist an der Grenze zu Turkmenistan. Er muss, er hat keine andere Wahl, denn: «Sonst hätten mich die Taliban für den Krieg ausgebildet.»

«Hier bin ich glücklich, hier ist es friedlich – und ich kann Fussball ­spielen.»Seraj Tawakoli

Seit Jahren hat sein Vater den Taliban jeden Monat Geld gegeben, damit sie ihn und die ganze Familie in Ruhe lassen, doch nun ist Seraj zwanzig – «bereit» für den Krieg. Sein älterer Bruder floh in den Iran, als ihn die Taliban holen wollten.

Sein Cousin kam nicht rechtzeitig davon. Und dann: «Wie seisch das?», fragt Seraj und formt mit seinen Händen ein Maschinengewehr. Er hat viele Leute sterben sehen, diesem Schicksal will er entrinnen.

Die Gabe des Vaters

Seraj macht sich auf – wie sein Landsmann Muradi ein paar Monate vor ihm –, zu einer beschwerlichen, gefährlichen Reise auf der Suche nach Frieden und Sicherheit. In den nächsten 45 Tagen legt er über 6000 Kilometer zurück. Tagelang ist er zu Fuss unterwegs. Wenn ihn ein Auto mitnimmt, versteckt er sich im Kofferraum.

Bei jedem Grenzübergang hat er Angst, entdeckt und zurückgeschickt zu werden oder gleich an Ort und Stelle das gleiche Schicksal zu erfahren wie sein Cousin. Seraj schafft es bis an die Mittelmeerküste der Türkei, wo ihn ein Schlepper nach Lesbos bringt. Für seinen Platz auf dem wackligen, völlig überfüllten Boot muss er viel Geld in die Hände nehmen.

Zum Vergrössern anwählen.

Seraj sieht viele Boote kentern, hört viele Menschen um Hilfe schreien, bevor sie in der See ­untergehen. «Ich hatte grosse Angst», sagt Seraj. Immer wieder muss er sich auf seiner Reise den Weg freikaufen. Insgesamt kostet ihn die Flucht in die Schweiz umgerechnet gut 10'000 US-Dollar.

Sein Vater verkaufte extra ein Stück Land, um seinem Sohn die Flucht zu ermöglichen. Seit ein paar Monaten wohnt er nun in der Kollektivunterkunft Rossfeld, und er sagt: «Hier bin ich glücklich, hier ist es friedlich – und ich kann Fussball spielen.»

Die Faszination des Trainers

Die zweite Mannschaft des FC Bern ist ein Schmelztiegel der Kulturen. Spieler aus nicht weniger als 12 Nationen vereint das Team von Trainer Christoph Gobeli – wobei die meisten, bis sie sich das erste Mal im Neufeld die Fussballschuhe schnüren, eine ähnliche Odyssee hinter sich bringen mussten wie Seraj. «Manchmal», sagt Gobeli, «prallen schon verschiedene Welten aufeinander, und es ist eine Her­ausforderung, diese Kulturen zusammenzubringen.»

Aber, ergänzt der 59-jährige Berner, er habe ein feines Gespür, eine hohe Sozialkompetenz und spreche mehrere Sprachen. Vielleicht Gobelis wichtigste Eigenschaft ist jedoch seine riesige Faszination für ihm unbekannte Länder und Kulturen. «Es freut die Spieler sehr, wenn sie merken, dass der Trainer sich für sie und ihre Heimat interessiert», sagt Gobeli, der seit vierzig Jahren in verschiedenen Funktionen bei den SBB arbeitet.

«Mir ist wichtig, dass im Team eine gute Balance herrscht, damit nicht eine Kulturgruppe plötzlich zu dominant wird, da dies dem ganzen Teamgefüge schaden könnte.» Gobeli ist ein Vermittler, ein Schlichter, einer, der aufzeigt, dass kulturelle, religiöse, politische oder sonstige Differenzen zumindest auf dem Fussballfeld keine Rolle spielen – dass Fussball vereint.

Das Warten der Spieler

Gobeli wünscht sich, dass sich durch seine Arbeit auch das Image der Flüchtlinge in der Schweiz verbessert. Denn für ihn ist klar: «Die Spieler wollen sich integrieren und die hiesige Kultur kennen lernen.» Ramadan schmunzelt, als er das hört. Das Erste, was er habe lernen müssen, nachdem er vor zwei Jahren aus der Somali-Provinz Äthiopiens in die Schweiz gekommen sei, sagt er, sei Pünktlichkeit.

Der 19-Jährige wohnt bei einer Schweizer Gastfamilie und absolviert in Köniz das 10. Schuljahr. Mit seinem Gastvater schaue er regelmässig die «Tagesschau», erzählt Ramadan. Im Stadionrestaurant trägt er ein Trikot des FC Chelsea. Eigentlich, sagt er, möge er Chelsea überhaupt nicht, sei Fan von Manchester United. Doch er habe das Leibchen von einem Freund geschenkt bekommen. «Und Geschenke lehnt man nicht ab.»

«Niemand kommt zu dir und sagt: ‹Hey, ich helfe dir.› Du musst dich selber integrieren wollen.»Ramadan Mahamed

In seine Worte mischt sich ab und zu ein berndeutscher Ausdruck, und SMS-Nachrichten unterschreibt er mit der eingeberndeutschten Version seines Namens – «Rämu». Er sagt: «Niemand kommt zu dir und sagt: ‹Hey, ich helfe dir.› Du musst dich selber integrieren wollen.»

Im nächsten Sommer will er bei Coop seine Ausbildung zum Detailhandelsfachmann beginnen – die Lehrstelle bekam er bereits zugesichert. Ob er sie wird antreten können, steht jedoch in den Sternen – er wartet nach wie vor auf den definitiven Aufnahmeentscheid der Migrationsbehörde.

Auch Seraj hatte schon mehrere Interviews, erzählte seine Geschichte. Von der Tyrannei der Taliban, die ihn in den Krieg schicken wollten, der Ermordung seines Cousins, den kenternden Booten vor der Küste von Lesbos, den Hilfeschreien im Dunkeln der Nacht, die irgendwann von den Wellen verschluckt wurden, den stundenlangen Fussmärschen. Von der ständigen Angst, entdeckt zu werden, irgendwo an einer Grenze, eingepfercht in ei­nen Kofferraum eines Autos. «Ich habe keine Zukunft in Afghanistan», sagt er. Noch wartet er auf einen Bescheid der Behörde.

Als sie das Stadionrestaurant verlassen, bilden sich auch vor ihren Mündern kleine Nebelwölkchen. Gobeli bläst in seine Trillerpfeife. Zeit, Fussball zu spielen. (Berner Zeitung)