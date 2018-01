Der Mann mit den zwei Gesichtern

Political Correctness war noch nie sein Ding. Auf seinem Facebook-Profil wettert Thomas Fuchs regelmässig gegen das «linke Pack», gegen die «Chaoten und Kriminellen des Schandflecks Berner Reitschule» oder gegen die «Nichtsnutze» der Juso. Seit Fuchs vor 23 Jahren als junger SVP-Stadtrat in die Berner Politik eingestiegen ist, überschreitet er immer wieder die Grenze zu dem, was als anstandslos bezeichnet werden kann.

Das letzte Mal etwa, als im November Hunderte Personen vor dem Rathaus gegen die Sparpläne der Regierung bei Behinderten und Alten demonstrierten. Als einen Kindergarten bezeichnete Fuchs den Protest. Und ins Mikrofon des TeleBärn-Reporters fügte er hinzu: «Man muss noch viel mehr sparen, man muss dem Staat das Geld wegnehmen, das ist der einzige Weg.»Mit solchen Provokationen schaffte es das SVP-Schwergewicht zu einer der schillerndsten und umstrittensten Figuren im Berner Kantonsparlament, dem er seit 2002 angehört.

«Ein Nachruf also soll das werden?»Thomas Fuchs

Wegen seines polemischen Stils am rechten Rand der SVP erlangte er sogar nationale Bekanntheit. Entsprechend schnell wurde er zum Feindbild der Linken. Auf der Strasse wird der 51-Jährige regelmässig beschimpft, Kunden künden ihr Konto bei jener Grossbank, bei der Fuchs arbeitet. Auf der anderen Seite hat er einen Fanklub im rechtsbürgerlichen Lager. «Thommy F.» wird er dort genannt und als solcher gefeiert. Er selbst verkauft sogar T-Shirts mit diesem Aufdruck. Bis heute 300 an der Zahl.

«Ein Nachruf?»

Jetzt aber ist Fuchs’ Politkarriere bald zu Ende. Wegen der SVP-internen Amtszeitbeschränkung darf er bei den Grossratswahlen im März nicht mehr antreten. Was aber tut einer, der jahrzehntelang die Öffentlichkeit gesucht hat, wenn er in der Bedeutungs­losigkeit der Masse zu versinken droht? Was tut einer, dessen Leben ganz der Politik, ganz der SVP gewidmet ist, wenn die eigene Partei ihm eine weitere Amtszeit verwehrt?

Zum Treffen mit dieser Zeitung bringt Fuchs einen Stapel Prospekte von vergangenen Kampagnen mit. Ganz so, als wäre er noch immer im Wahlkampf. «Ein Nachruf also soll das werden?», fragt er mit einem verschmitzten Lächeln. Dann aber wird er ernst. Die Amtszeitbeschränkung der SVP sei keine ­gute Lösung.

«Die Wähler sollten entscheiden, wann jemand nicht mehr in der Politik tätig sein darf», findet Fuchs. Er jedenfalls wäre gerne nochmals angetreten. Trotz des unfreiwilligen Abgangs verspüre er aber keinen Groll gegenüber der Partei. Und auch Angst vor der Zeit nach dem Grossen Rat habe er nicht.

Krise vor 15 Jahren

Das war nicht immer so. Nach 7 Jahren im Berner Stadtrat stellte sich Fuchs 2002 immer öfter die Frage: «Was machst du, wenn du mal keine politischen Ämter mehr ausüben kannst, wenn du kein SVP-Schwergewicht mehr bist, sondern bloss noch ein Schwergewicht? Die Antwort erschreckte mich: Dann stürzt du ins Bodenlose», sagte er damals gegenüber dieser Zeitung. Der Ausweg aus der Sinnkrise lautete für Fuchs: mehr Freizeit, weniger Politik. Gelungen ist ihm dies nicht – im Gegenteil. «Die Politik nahm einen noch fast grösseren Platz ein», so Fuchs heute.

«Freund und Feind sind in den eigenen Reihen nahe beieinander.»Thomas Fuchs

Trotzdem sei die Stimmung nie mehr so tief gewesen wie damals. «Eine Krise erwarte ich deshalb im kommenden Sommer nicht. Ich habe hingegen fast ein wenig Angst, weil alle das Gefühl haben, ich hätte dann viel Zeit und sie könnten sich mit mir verabreden.» Zudem werde er auch künftig aktiv bleiben und seine diversen Mandate in politischen Vereinigungen behalten. Schliesslich wolle er auch wieder mehr «Pilzelen» und sein Langzeitprojekt erneut in Angriff nehmen: «Sport treiben und abnehmen.»

Kolleginnen kochen

Zu Hause ist der homosexuelle Fuchs noch immer im Stöckli in Niederbottigen. Dort hat er zusammen mit seiner Mutter gelebt, bis sie vor drei Jahren gestorben ist. Mit ihr verlor er seine wichtigste Bezugsperson. «Das war, wie wenn jemand seine Partnerin oder seinen Partner verliert», sagt Fuchs.

Er habe zwar eine Handvoll guter Freunde und sei seit über 10 Jahren in einer Beziehung. Jenen Platz, den die Mutter innehatte, konnte aber niemand übernehmen. Sie war es auch, die jeweils gekocht hat. «Kaninchen, Coq au vin oder eine feine Kürbissuppe bereiten mir jetzt zum Glück Kolleginnen zu.» Seine eigenen Kochkünste seien bescheiden geblieben.

Jetzt lebt in der Wohnung im Erdgeschoss Fuchs’ Ziehsohn und Gesinnungsgenosse Erich Hess. Er selbst wohnt im zweiten Stock, wo es zeitweilig aussieht wie in einer SVP-Parteizentrale. Die meisten Abende verbringt Fuchs noch immer an politischen Veranstaltungen oder Vereins­anlässen.

Sollte die Anzahl Einladungen einmal abnehmen, könne er auch selber ein Ticket für ein Konzert kaufen, sagt er. Kürzlich habe er dies getan: Oesch’s die Dritten sei er schauen gegangen. Im Publikum sei auch Adolf Ogi gesessen. «Auch er hat sein Billett selber gekauft.»

Respekt auch von links

Sein enormes Engagement brachte Fuchs trotz des unverrückbaren rechten Kurses über die Parteigrenzen Respekt ein. Auch wenn ihm die Linken keine Träne nachweinen, ist vielen nicht zum Feiern zumute. «Das würde ich tun, wenn wir einen Grossratssitz dazugewännen», sagt etwa Kilian Baumann (Grüne, Suberg). Abgesehen von seiner politischen Haltung sei Fuchs in den Themen sattelfest und habe «einen gewissen Schalk».

Das sagen auch andere linke Gross­räte. Fuchs habe zwei Gesichter, heisst es. Auf der einen Seite sei er wohlwollend und umgänglich – so ist er auch seit über 25 Jahren Präsident des Berner Samaritervereins. Auf der anderen Seite – in der Öffentlichkeit – sei er der Provokateur von rechts aussen. Manche werfen ihm deshalb auch vor, effekthascherisch zu sein.

Er selber sagt, er habe sich nun einmal für diesen Politstil entschieden. Und gibt zu: «So wird man besser wahrgenommen, als wenn man freundlicher ist.» Auch wenn das Risiko bestehe, dass manche ihn einen frechen Typen finden würden. Er provoziere aber nicht nur der Aufmerksamkeit willen.

«Ich kann inhaltlich hundertprozentig hinter dem stehen, was ich sage.» Fuchs ist denn auch der Meinung, dass es besser sei, wenn die Leute wüssten, wo ein Politiker steht, als wenn sie quasi den Fuchs im Schafspelz wählen würden. Ein wenig Selbstkritik übt aber auch er: «Mein Stil hatte womöglich mehr negative Auswirkungen, als ich erwartet hätte.»

Gegner aus der SVP

Tatsächlich honorierten die eigenen Wähler und teilweise auch die eigenen Parteikollegen Fuchs’ Engagement nicht in dem von ihm gewünschten Mass. Über 15 Jahre lang versuchte er, in den Nationalrat einzuziehen. 2007 landete er auf dem ersten Ersatzplatz. Keiner der amtierenden SVP-Nationalräte jedoch wollte ihn nachrutschen lassen. Erst als Adrian Amstutz im März 2011 in den Ständerat gewählt wurde, erreichte Fuchs sein Ziel – wenn auch nur für zwei Sessionen.

Bei den Wahlen im Oktober 2011 wurde er vom Volk wieder abgewählt. 2015 schliesslich schaffte es anstelle von Fuchs sein Kumpan Hess in den Nationalrat, während er selbst abgeschlagen auf dem neunten Ersatzplatz landete. Im Vorfeld dieser Wahlen entschieden sich Fuchs und Hess für eine getrennte Kampagne, um nicht nur in der Stadt Stimmen zu holen. Fuchs suchte daraufhin erfolglos einen neuen Ticketpartner. Das habe ihm zu schaffen gemacht, heisst es parteiintern.

Solche Situationen seien tatsächlich nicht einfach gewesen, sagt Fuchs. Denn eigentlich habe er das Gefühl gehabt, dass er im Nationalrat am richtigen Ort sei. «Ich hatte auch bereits einige Vorstösse parat, die ich noch einreichen wollte.» Daraus wurde nichts.

Fuchs’ Politstil allein ist aber nicht der einzige Grund dafür. Schliesslich gehören Provokationen in der SVP zum Alltag. Als Vertreter der SVP Stadt Bern, als Homosexueller und als Banker hatte er auf dem Land bei der SVP-Basis stets einen schweren Stand. Parteiintern machte er sich insbesondere in früheren Jahren nicht nur Freunde.

Wenn Kollegen etwa nicht auf SVP-Linie abgestimmt hatten, wies sie Fuchs energisch zurecht. Das wüssten diese noch heute, sagt er. «Freund und Feind sind in den eigenen Reihen nahe beieinander.» Er habe aber die SVP auch nie als Familie gesehen. «Sie ist eine Zweckgemeinschaft, deren Mitglieder gemeinsame Ziele ­haben.»

Ziehsöhne Nr. 1, 2, 3 und 4

Fragt man Kollegen nach den grössten Erfolgen von Fuchs, sind sich alle einig: Er habe sehr viel bewegt und erreicht. Konkret werden aber die wenigsten. Manche streichen seinen (erfolglosen) Kampf gegen die Reitschule hervor, andere nennen die (erfolgreiche) Referendumsabstimmung gegen eine erste Tramlinie in den Westen Berns aus dem Jahr 2004.

Zudem forderte Fuchs 2012 zwischen einer konsequenten Ausweisepraxis von kriminellen Asylsuchenden und einem strengeren Regime gegen die Stadtnomaden eine Babyklappe am Lindenhofspital. 2013 wurde sie eingeweiht. «Wenn man ein Menschenleben derart einfach retten kann, dann ist man ein Verbrecher, wenn man es nicht tut», sagt er.

Und dann ist da noch die Nachwuchsförderung. Wenn es darum geht, junges Parteipersonal aufzubauen, dann ist kaum einer so erfolgreich wie Thomas Fuchs. Hess hat einen Grossteil seiner Karriere ihm zu verdanken, Nils Fiechter und Adrian Spahr, die Co-Präsidenten der jungen SVP, ebenfalls. Bereits steht zudem das nächste Projekt vor der Türe. Janosch Weyermann heisst es und ist Mitglied der jungen SVP. «Ihn möchte ich in den Stadt- oder den Grossrat hieven», sagt Fuchs.

Und er selber? Schliesst er für die Zukunft ein politisches Mandat kategorisch aus? Nein. Er überlege sich, ob er bei den Nationalratswahlen 2019 noch einmal antreten solle. «Meine Erfahrung zeigt eigentlich: Wer durchhält, gewinnt.» Ob das aber auch auf Thomas Fuchs zutrifft?

(Berner Zeitung)