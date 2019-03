Der Mann, der den SBB Farbe verlieh

Ordner, Bücher über Architektur, Ausstellungsplakate und Familienfotos liegen und stehen in dem schmalen Bau dicht beieinander. Huber erhält heute im Kornhausforum den mit 15'000 Franken dotierten Berner Design-Preis. Im Rahmen der Ausstellung «Bestform» wird ein Ausschnitt seines Schaffens zu sehen sein.

Farbenlehre

Huber prägte das Erscheinungsbild der SBB während vieler Jahre. Von 1973 bis 1999 war er Chefarchitekt und Leiter der Abteilung Hochbau bei der Generaldirektion der Schweizerischen Bundesbahnen in Bern. Er arbeitete eng mit privaten Architektur- und Ingenieurbüros, Designateliers und Künstlern zusammen. So liess Huber unter anderem die biederen Schürzen des weiblichen SBB-Schalterpersonals durch moderne Dienstkleider ersetzen. Dafür hatte er die Zürcher Modedesignerin Ruth Grüninger beauftragt.

«Es sollte ein möglichst reines Rot nahe an der Farbe der Schweizer Flagge sein.»Uli Huber, Gewinner des Berner Design-Preises

«Ich hatte am Anfang weitgehend freie Hand», erinnert er sich. Auch das SBB-Logo liess Huber überarbeiten. Ausserdem erhielt er grünes Licht, die grünen Lokomotiven in Rot umzuspritzen. «Es sollte ein möglichst reines Rot nahe an der Farbe der Schweizer Flagge sein.» Ein reineres Orange, ohne beige Brustbinde, schwebte ihm hingegen für die RBS-Züge und -Busse vor. Mit den grossen Frontscheiben und dem darauf leuchtenden Logo samt integrierter Zielanzeige verpasste er in Zusammenarbeit mit dem RBS und Stadler Rail der dritten S-Bahn-Generation einen modernen Auftritt.

Alle Disziplinen einbezogen

Der Gestaltungswille von Huber manifestiere sich in einem Gesamtkunstwerk, das alle Disziplinen miteinbeziehe, sagt Anna Niederhäuser, Präsidentin des Fachausschusses der Berner Design-Stiftung. «Er hat eine breite Öffentlichkeit darauf aufmerksam gemacht, dass die Identität einer Institution sowohl in der Architektur, dem Produktedesign als auch in der Grafik zum Ausdruck kommt.»

Nach dem Prinzip der Patenschaft gehen 5000 Franken von Hubers Preisgeld an einen förderungswürdigen Newcomer im gestalterischen Bereich. Huber hat sich für die Produktedesignerin Lisa Ochsenbein entschieden: «Es war mir wichtig, eine Frau auszuzeichnen, da ich selbst Vater dreier Töchter in freien Berufen bin.» Seine älteste Tochter ist die Tänzerin und Choreografin Anna Huber, seine mittlere Tochter Susanne ist Pianistin und Sophie, die jüngste, eine bekannte Filmerin. Huber selbst absolvierte ursprünglich eine Lehre als Hochbauzeichner. Danach studierte er an der Berner Fachhochschule für Architektur in Burgdorf sowie an der ETH in Zürich.