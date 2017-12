«Der Lyssbach war der grösste Feind»

Der Helm ist rot und verbeult. «Kampfspuren» nennt Stephan Mathys die Kratzer und Dellen, die sich über die Oberfläche ziehen. Man sieht dem Helm die ­vielen Jahre und die vielen Einsätze an, stellt sich Feuer vor und Rauch, herunterstürzende Balken oder auch den unaufhörlichen Regen, der Lyss 2007 innert kurzer Zeit dreimal unter Wasser setzte. Alles prallte am Helm ab, er schützte den Mann, bei dem die Einsätze keine gröberen Spuren hinterlassen haben. Jedenfalls nicht auf den ersten Blick.

Stephan Mathys hat nach 34 Dienstjahren bei der Feuerwehr, davon 12 Jahre als Kommandant in Lyss, in wenigen Tagen seinen Letzten. Der Helm ist das Einzige, was er nach Hause nehmen wird.

«Den gebe ich nicht her, hab ich meinen Kameraden gesagt, als es vor einem Jahr darum ging, den alten durch einen neuen Helm zu ersetzen.» Also doch. Da ist Nostalgie spürbar, auch eine gewisse Ungewissheit, was kommt nach Jahrzehnten beim Korps? Aber irgendwann müsse man ja loslassen, sagt der 51-jährige Stephan Mathys mit dem Pragmatismus eines Feuerwehrmannes.

Drollige und traurige Einsätze

Die wehmütige Stimmung verfliegt, als Mathys von seinem lustigsten Einsatz erzählt. Protagonist war ein Papagei. In Aarberg flog dieser seiner Besitzerin davon, die Feuerwehr rückte aus. Erfolglos versuchten die Mannen, das Tier einzufangen.

Bis sie ihren Löschschaum einsetzten. Dieser verklebte dem Vogel die Flügel, er bremste seinen Flug ab. «Natürlich haben wir den Papagei nach dem Einsatz gebadet und geputzt, bevor wir ihn seiner Besitzerin zurückgebracht haben», sagt Mathys und lacht.

Die Feuerwehr Lyss rückt pro Jahr 130- bis 150-Mal aus. Zum Einsatzgebiet gehören vierzehn Seeländer Gemeinden, darunter Worben, Seedorf oder Kallnach. In letzterer spielte sich Stephan Mathys’ schlimmster Einsatz ab.

Es war kurz vor Weihnachten im Jahr 2005, 12 Jahre ist es her, doch stockt ihm noch immer die Stimme, wenn er an die Schreckensbilder denkt. In einer Wohnung ging ein Adventskranz in Flammen auf. Eine hochschwangere Frau und ihre drei Kinder starben an einer Rauchvergiftung.

«Etwas Vergleichbares ist danach nie mehr passiert», sagt Mathys. Heute sei die Adventszeit nicht mehr zwingend die Zeit mit den meisten Einsätzen. «Die Leute sind im Umgang mit Kränzen und Bäumen sensibilisierter.» Zudem käme es auch wegen LED-Kerzen oder Plastikbäumen zu weniger Unfällen.

Der grösste Zweifel

Gegen 400 Einsätze hat Stephan Mathys bei der Feuerwehr Lyss als Kommandant absolviert oder geleitet, immer setzte er sich mit Herzblut ein für die Sicherheit der Seeländer, nicht immer war er sich sicher, das Richtige zu tun. «Die grössten Zweifel hatte ich während der Hochwasser 2007», räumt Mathys ein.

«Nicht das Feuer machte mir Angst, sondern das ­Wasser.»Stephan Mathys

«Beaver-Schläuche montieren oder nicht? Ich hatte Angst, die falschen Entscheidungen zu treffen.» Der Lyssbach überflutete die Kleinstadt in diesem Sommer dreimal hintereinander und wurde zu Mathys’ grösstem Feind. «Nicht das Feuer machte mir Angst, sondern das Wasser.» Bis heute habe er zum Bach eine gespaltene Beziehung.

Beim dritten Hochwasser am 29. August 2007 donnerten 45 Kubikmeter Wasser pro Sekunde durchs Dorf. Es entstanden Schäden in Höhe von mehreren Dutzend Millionen Franken, Menschen verloren ihr Hab und Gut, zum Glück niemand sein Leben. Mathys: «Die fassungslosen Gesichter der Lysser werde ich nie mehr vergessen.» Seit 2011 ist der Hochwasserstollen in Betrieb, die Gefahr gebannt.

Die letzte Übung

Stephan Mathys beendet sein Mandat ohne bestimmten Grund, einfach, «weil man ja irgendwann aufhören muss». Bereits bei der Einweihung des Stollens habe er an einen Rücktritt gedacht.

Doch dann wurde der Bau des neuen Feuerwehrmagazins aktuell – inklusive der langjährigen Standortsuche wohl eine der längsten Übungen seiner Karriere –, und dieses wollte der Kommandant dann doch auch noch ein wenig geniessen können. Mathys’ Nachfolger wird Ernst Stoller, 53 Jahre alt, langjähriges Mitglied der Feuerwehr Lyss.

«Die Feuerwehr Lyss kann ihre Arbeit nur dank allen 110 Mitgliedern machen.»Stephan Mathys

Er werde die Kameraden vermissen, sagt Mathys, der kinderlos ist und in der Landwirtschaft arbeitet. «Und eigentlich möchte ich gar nicht im Mittelpunkt stehen. Die Feuerwehr Lyss kann ihre Arbeit nur dank allen 110 Mitgliedern machen.»

Am 27. Dezember findet die Schlussübung der Feuerwehr Lyss statt. Danach wird Stephan Mathys offiziell verabschiedet. «Es kann gut sein, dass ich da ein bisschen emotional werde.» (Berner Zeitung)