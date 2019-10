Der Kursaal gibt die Hotellerie ab

Swissôtel kommt nach Bern. Die Kongress und Kursaal Bern AG hat mit dem internationalen Hotel- und Resort-Betreiber einen Franchisingvertrag abgeschlossen: Das Hotel Allegro wird ab Herbst 2020 als Swissôtel Kursaal Bern betrieben. Was sind die Gründe? «Fast alle neu eröffneten Hotels sind in grossen Gruppen verankert», sagt Kevin Kunz, Chef der Kongress + Kursaal Bern AG. Wegen der Digitalisierung entwickle sich beispielsweise die IT sehr rasch. «Ein Hotel, das allein dasteht, hat die Ressourcen nicht, um immer wieder in die IT zu investieren», so Kunz.