Der Jass um die Wurst

Ein Schild vor dem winterlich dekorierten Restaurant Kreuz in Iffwil weist auf die Möglichkeit hin, hier in der Altjahrwoche zu ramsen. Doch was ist Ramsen?

Wer nachfragt, erhält in der Gaststube unterschiedliche Antworten. Das sei eine einfache Form von Jassen, weil das Gehirn gegen das Jahresende nicht mehr so schnell funktioniere, witzelt jemand. Für eine weitere Person ist es eine Ausgehmöglichkeit für Männer, zumindest früher sei das so gewesen. Den Frauen bringe man jeweils die übrig gebliebenen Würste nach Hause.

Für die meisten in der Gaststube ist es jedoch schlicht ein geselliges Beisammensein unter Freunden. Ramsen, das sei Spass haben und dazu Wurst essen. Gespielt wird mit französischen Karten, wobei die Sechser fehlen. Dafür ist die Ecken-Sieben das Bälli und somit die höchste Stechkarte.

Die Jungen mit Spickzettel

Am Spieltisch von René Stucki, Stefan Greder, Marc Thürkauf und André Stucki wird schnell klar, dass die Jassregeln für das Ramsen doch nicht so simpel sind. Um Diskussionen zu vermeiden, haben sie einen Spickzettel auf den Tisch gelegt. «So wirds gemacht und nicht anders», mahnen die Gebrüder Stucki zwischendurch. Schliesslich geht es um die Wurst, und die will jeder haben.

Obwohl: Gegessen wird gemeinsam. Die Würste werden von den Spielenden meistens zum Voraus gekauft. Wer gewinnt, spendet eine. Erst wenn der Hunger gestillt ist, werden die Gewinner die restlichen Würste mit nach Hause nehmen.

Die Gruppe um die Gebrüder Stucki ist mit einem Durchschnittsalter von 45 Jahren die jüngste Runde im Restaurant. Zum Ramsen sind sie durch eine Kuhstallparty gekommen: Damals, als in Iffwil noch gross getanzt wurde, seien sie jeweils vorher noch in der Gaststube gesessen und hätten den Ramsern über die Schulter geschaut, sagt René Stucki. Ein Brauchtum solle man hochhalten, insbesondere wenn der Spass nicht zu kurz komme, so die Ansicht der Jassrunde.

Lisa und Verena König, die beiden Wirtinnen, kennen das Ramsen seit ihrer Kindheit. Sie bestätigen, dass es früher eine breit akzeptierte Ausgehmöglichkeit für die Männer gewesen sei. Und offenbar eine sehr beliebte: «Wir mussten lange Zeit jeweils gegen fünfhundert Würste bestellen», erinnert sich Verena König. Heute sind es noch rund zweihundert Würste. Hergestellt werden sie in der Metzgerei Holzer in Hindelbank. Schweine- und Rindfleisch bilden die Grundlage.

Ganz in die Karten blicken lässt sich jedoch auch der Metzger nicht. Die Zusammensetzung des beigefügten Kräutermix bleibt geheim. Klar ist hingegen, dass die Würste für mindestens zehn Tage in die Räucherküche kommen.

Kartoffel oder nicht?

Hört man den mit Leidenschaft spielenden Männern zu, ist die Wurst offenbar ein heiss begehrter Gewinn. Sie will man offerieren können, um fast jeden Preis. «Eine Kartoffel, er hat nicht Stich gehalten», ruft jemand. Mit einem breiten Lächeln zeichnet der Rufer auf der Schiefertafel einen runden Kreis unter den Namen des Fehlbaren.

«Nein, ist nicht wahr», entrüsten sich die anderen, «wenn er das Bälli hat, muss er nicht kommen.» Ein Blick auf den Spickzettel bestätigt diese Aussage. Die «Kartoffel» wird mit einem noch breiteren Lächeln gelöscht, schliesslich spielt man hier unter Freunden.

