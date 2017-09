Der Gemeinderat wird zum Männergremium

Margrit Junker kandidierte fürs Gemeindepräsidium. Die Zeit sei reif für die erste Frau an der Spitze von Lyss, war eines ihrer Argumente. Herausgekommen ist es ganz anders. Nicht nur wurde Andreas Hegg (FDP) im ersten Wahlgang deutlich als Gemeindepräsident bestätigt. Neu besteht der Lysser Gemeinderat aus lauter Männern.

Alle Bisherigen wurden wiedergewählt, ebenfalls Margrit Junker. Sie kann aber ihr Mandat wegen Amtszeitbeschränkung nicht antreten. Sie hätte nur im Gemeinderat bleiben dürfen, wenn sie als Präsidentin gewählt worden wäre. Dort hatte sie aber gegen Hegg keine Chance. Er sei kein Verfechter der Frauenquote, sagt Andreas Hegg. Das Volk habe entschieden, und das müsse man akzeptieren.

Neue Ausgangslage

Im Vorfeld der Wahlen wurde am ehesten der zweite Sitz der FDP als gefährdet angesehen. Doch Stefan Nobs holte sich das Restmandat. «Die Ausgangslage war anders als vor vier Jahren, damals gab es keine Listenverbindung.» Nobs war deshalb gespannt, wie es rauskommen würde. Und für ihn und die FDP gab es ein Happy End. Nobs: «Ich bin glücklich, die Genugtuung ist gross.» Denn in seinem Departement Bildung seien noch verschiedene grosse Projekte am Laufen. «Es wäre schade gewesen, wenn ich diese nicht hätte fertig machen können», sagt der Wiedergewählte. Er freue sich auf die nächsten vier Jahre.

Ein «gutes Gefühl» hatte der neu gewählte Stefan Bütikofer (SP). Er habe darauf gehofft, weil er bei den Wahlen immer gute Resultate erzielt habe. Schade sei, dass die SP den vor vier Jahren verlorenen Sitz nicht habe zurückholen können. Optimistisch war Bütikofer, dass das dank einer Listenverbindung mit der EVP, die mit Grossrätin Christine Schnegg als Spitzenkandidatin antrat, gelingen könnte. Aber Mitte-links habe es trotz des aktiven Wahlkampfs nicht geschafft. Stefan Bütikofer bedauert, dass es keine Frau in den Gemeinderat geschafft hat.

Treibstoff für Jürg Michel

Jürg Michel (SVP), der vor zwei Jahren in den Gemeinderat nachgerückt war, freut sich diesmal über seine Direktwahl. «Ich nehme das als Treibstoff», sagt Michel. Er sei froh, dass er nun mit seinen Ideen richtig durchstarten könne, nachdem er in den letzten beiden Jahren die Mechanismen des Gemeinderates habe kennen lernen können.

Mit der Wiederwahl von Andreas Hegg zum Gemeindepräsidenten ist Michel ebenfalls zufrieden. «Es ist wichtig, dass nicht experimentiert wird», sagt er. Die Wahlen hätten das Bedürfnis nach Kontinuität in Lyss bestätigt.

Resultate

SVP, gewählt: Jürg Michel (bisher, 1442 Stimmen). Ersatz: Sara Ellen Hübscher (1165),Patrick Häni (681).

Junge SVP, nicht gewählt: Benjamin Schmid (146), Dominik Dummermuth (136), Aurelia Eggli (61).

FDP, gewählt: Andreas Hegg (bisher, 2746), Stefan Nobs (bisher, 2246). Ersatz: Kathrin Hayoz (984).

EVP, nicht gewählt: Christine Schnegg (617), Jürgen Gerber (263), Hans Ulrich Bourquin (262), Raphael Brunner (228), Sabina Heimberg (219).

GLP, nicht gewählt: Michel Rudin (573), Yannick Hauser (360), Monika Schmidiger (188), Seraina Balmer (186).

BDP, gewählt: Rolf Christen (bisher, 735). Ersatz: Ulrich Spring (333), Markus Marti (313), Stéphanie Tschanz (255), Willy Bangerter (234).

SP, gewählt: Stefan Bütikofer (neu, 812). Ersatz: Katrin Meister (600), Berthold Büscher (577), Lukas Ruggli (507). Nicht mehr wählbar wegen Amtszeitbeschränkung: Margrit Junker (bisher, 1170).

Lyss+ (parteilos), nicht gewählt: Beat Balmer (319 Stimmen). (Berner Zeitung)