Der Gast hatte seinen Aufenthalt telefonisch angekündigt. Am späten Abend des 13. Januar 2016 reiste er an, bezog das Zimmer im kleinen Bed and Breakfast im Berner Seeland. Eine Woche wollte er bleiben. Die Rechnung, so erklärte er der Betreiberin, werde dann der Sozialdienst einer Berner Gemeinde übernehmen. Am Ende belief sie sich auf 465.50 Franken, für die Übernachtungen, für Getränke und für die Waschmaschine. Er hatte auffallend oft gewaschen.