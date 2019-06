Der Friedhofsvirtuose

Mit dem Tier im Grab

Den Friedhof zu individualisieren und gleichzeitig als kollektiven Erinnerungsort zu bewahren – das ist sein Credo. Weil heute im Unterschied zu früher 90 Prozent der Verstorbenen kremiert werden, gibt es auf den drei Stadtberner Friedhöfen reichlich Platz. Wie gemacht für Glausers Kreativität.

Unter seiner Führung wurden Urnenthemengräber geschaffen. Man kann sich heute in Kräutern, unter Rosen oder von Schmetterlingen umflogenen Blumen und sogar in einem Wäldchen begraben lassen. Die nächste Innovation kündigt sich bereits an: Stadtrat Peter Ammann (GLP) reichte vor zwei Wochen ein Postulat ein, in dem er den Gemeinderat auffordert, die Schaffung eines Grabfelds «Mensch mit Tier» zu prüfen. Dort sollte man sich gemeinsam mit seinem (kremierten) Lieblingstier bestatten lassen können. Walter Glauser hält dieses Bedürfnis für ausgewiesen.

In die nationalen Schlagzeilen geriet Glauser, als er begann, auf dem Bremgartenfriedhof Schafe weiden zu lassen. Nicht nur das: Gräber werden mit einer speziellen Bodenabdeckung bepflanzt, in denen Glühwürmchen gedeihen, ein Frühsommerspektakel auf den nachts geöffneten, aber unbeleuchteten Friedhöfen. Und sogar das: Auf dem Schosshaldenfriedhof finden gelegentlich Laienkurse für das Hand­mähen mit der Sense statt. Dass man an den Sensemann denkt, quittiert Glauser mit entspanntem Lachen.

Unter Glausers Management entstand vor gut einem Jahr das erste buddhistische Grabfeld der Schweiz. Bei Muslimen stellt sich das Problem der ewigen Grabesruhe. Glausers Crew löst es pragmatisch, indem muslimische Gräber in verschiedenen Tiefen mehrfach belegt werden und sie deshalb nicht wie vorgeschrieben nach zwanzig Jahren aufgehoben werden müssen. Hindus zünden an Begräbnisfeiern Weihrauch an, was in der Friedhofskapelle eigentlich nicht vorgesehen ist. Glausers Angestellte schalten für hinduistische Trauerfeiern kurz die Brandmelder aus.