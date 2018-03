Der Coco-Konflikt

Lazer Dedaj ist ein erfolgreicher Pizzaiolo. Vor Jahren nahm er an einem Wettbewerb teil, prompt gewann er eine Auszeichnung. In der Kategorie Geschmack holte er die Silbermedaille, in der Kategorie Geschwindigkeit reichte es für Bronze. Schnell und gut, so soll es sein bei Dedaj.

Bruder Llesh, der von Lazer kürzlich die Pizzeria Il Sorriso in Toffen übernommen hat, ist sehr stolz auf ihn. Ein Foto auf der Website zeigt die beiden Brüder Arm in Arm, sie strahlen um die Wette. Doch das ist nur die eine Seite der Medaille.

Auf der anderen Seite steht eine verworrene Geschichte um ein Café, um Geld und Drohungen, die nun auch die Staatsanwaltschaft beschäftigt.

«Man kannte ihn im Dorf»

Die Coco Café Bar liegt an der Bahnhofstrasse in Toffen. Mitten im Dorf, beste Lage. Doch seit Anfang Jahr ist das Lokal geschlossen. «Der beliebteste Treffpunkt im Dorf ist einfach zu», sagt Elisabeth Dähler, die Eigentümerin. «Für mich ist das ganz schlimm.» Doch sie könne nichts machen. Lazer Dedaj ist der Betreiber der Bar. Er äussert sich nicht.

Die Geschichte beginnt im Jahr 1999. Damals kauft Elisabeth Dähler das Lokal und betreibt es unter dem Namen Café Bar 21 ­zunächst selbst. Bald aber verpachtet sie den Betrieb an einen Mann. 2012 kommt es zu einem Wechsel. Dedaj interessiert sich für die Bar, und Dähler ist guter Dinge. «Man kannte ihn im Dorf», sagt sie. In Toffen betreibt er bereits das Il Sorriso.

Die Eigentümerin senkt den Mietzins fast um die Hälfte und gibt Dedaj den Zuschlag. Beide unterzeichnen einen dreijährigen Pachtvertrag. Es geht alles gut, vorerst.

Heute sagt Dähler: «Ich bin in eine Falle geraten.»

«Gar nicht einverstanden»

Als 2015 der Vertrag ausläuft, hat Dedaj kein Interesse mehr an einer Verlängerung. Aber bleiben, das will er. Das Mietverhältnis läuft also normal und unbefristet weiter – bis vor einem Jahr. Am 27. Februar 2017 ruft Dedaj an und pocht dringend auf einen neuen Vertrag ab 1. März. So erzählt es Dähler. Sie geht darauf ein – auch weil Dedaj verspricht, das bekannte Lärmproblem lösen zu wollen. Neu werde seine Schwester abends im Coco arbeiten. Der Vertrag läuft nun bis zum 29. Februar 2020.

Am 10. März ruft Dedaj wieder an. «Er erklärt mir, dass er aus ­gesundheitlichen Gründen aufhören und einen Nachmieter suchen wolle.» Bald präsentiert er eine Nachmieterin und einen Nachmieter. Dähler stellt aber fest, dass Dedaj versucht habe, den Nachmietern das Inventar zu einem überhöhten Preis zu verkaufen. «Im Dorf erzählte man sich, dass er Geld für ein Restaurant braucht, das er in Bern eröffnen will.» Dähler ist vor den Kopf gestossen. «Damit war ich überhaupt nicht einverstanden.» Sie stimmt einem Wechsel nicht zu. Stattdessen schlägt sie vor, das Mietverhältnis in gegenseitigem Einverständnis zu beenden.

Aber Dedaj geht nicht darauf ein. Er will nicht kündigen.

«Bitte Inventar wegräumen»

Belegt ist: Im Sommer beginnt Lazer Dedaj damit, Dähler mit eingeschriebenen Briefen einzudecken. Mal geht es um ein Hausverbot:

Hiermit erteile Ich Ihnen ab sofort 07.07.2017 Haus Verbot in Coco Cafe Bar Bahnhofstrasse 21, 3125 Toffen.

Mal um eine Aufforderung:

Bitte Sie Ihr Inventar (Plunder) Tische und Stühle bis am 20.06.2017 Von Coco Cafe Bar wegzuräumen.

Dedaj stellte auch Forderungen an die Vermieterin:

Meine Cafe Bar werden sie pünktlich in einwandfrei zustand Bekommen. Aber ohne meine Geste die Ich aufgebaut habe am 29.02.2020. Äusserst sie Bezahlen mir NEU 60000.- Fr da würde ich ihnen sofort übergeben vorher wird niemand ein Schlüssel drehen so ist halt das. in der Schweiz haben wir Gesetzte zum Glück.

Dann will er ihr für 80 000 Franken das Inventar überlassen. Fein säuberlich listet er die Gegenstände auf:

1 Flamkuchen Offen 1 Kaffee Maschine Cavina 1 Eine Sandwich Kontakt Grill 1 WC Boden Neu Platen verlegt 10 Bar Stühle div Glesser div kleine Sachen Werbung fast 5 Jahre 2 Sonnen Schirme 5x5 m

Und so weiter. Die Liste ist lang. Laut Dähler gehören diverse Gegenstände auf der Inventar­liste gar nicht Dedaj, sondern ihr selbst. «Er fordert auch Geld für Veränderungen, die er ohne mein Einverständnis vorgenommen hat», sagt sie. Zum Beispiel habe er die Wände tapeziert. Gemäss Offerte belaufen sich die Kosten für die Wiederinstandstellung auf 8920 Franken, die er ihr ebenfalls in Rechnung stellt. Jetzt schaltet Dähler die Polizei und einen Anwalt ein.

«Ich schulde ihm nichts»

Auf die Forderungen geht sie aber nicht ein. «Ich schulde ihm nichts», sagt sie. Dedaj droht deshalb mit der Schliessung, und Ende Jahr macht er sie wahr. «Liebe Gäste», kritzelt er auf die Scheibe der Bar, «ab 1. Januar 2018 bleibt die Coco Bar geschlossen.»

Anfang Jahr tippt er in die Weiten des Internets, ohne Punkt und ohne Komma:

Liebe COCO Freunde Gäste wir machen zurzeit Betriebs Ferien wir sind müde mit diversen Probleme? mit der Hausbesitzern haben wir so viel Kraft und Energie Verloren so das wir das Brauchen. sie hat uns so kaputt gemacht so das wir im moment ein wenig zu Ruhe kommen müssen

Lazer Dedaj bezahlt jeden Monat seine Miete. Deshalb bleibt das Mietverhältnis bestehen, deshalb kann Dähler nichts ausrichten. Am 8. Januar 2018 reicht sie Strafanzeige wegen Erpressung und Nötigung ein. Am 2. Februar schreibt Dedaj seinen bisher letzten Brief an Dähler:

Ich habe Ihnen das Formular mit Gesuch für Betriebsbewilligung beigelegt. Laut Regierungsstatthalter Bern ist Hausbesitzer Verpflichtet den Gesuch zu unterschreiben. Die Neue Geschäftsführerin wird die Verantwortung im Geschäft übernehmen alle andren Verantwortungen Trage ich Lazer Dedaj da Ich ein Vertrag mit Ihne habe. Wir werden solange Ferien machen bis wir das unterschriebene Formular Erhalten haben Ich und Ganze Dorf hoffen das, das nicht so lange Geht.

«Immer mein Traum»

Am 8. Februar eröffnet die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung. Elisabeth Dähler ist zuversichtlich. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Coco Café Bar weiterhin geschlossen bleibt. «Das tut mir leid für die Kundschaft», sagt sie. «Die Leute sollen nun den Grund erfahren.»

Lazer Dedaj wiederum bäckt seine Pizzas mittlerweile in Bern. An der Kochergasse hat er letzten September das Restaurant Da Keli eröffnet. Auf der Website des Lokals schreibt er: «Es war immer mein Traum, in der Stadt Bern einen Gastronomiebetrieb zu führen.» (Berner Zeitung)