Der Circus Knie nimmt Abschied von Clown Spidi

Für einmal erklang beim Betreten des Zelts keine fröhliche Zirkusmusik. Familie, Freunde und treue Zirkusgänger hatten sich am Montagmorgen auf der Grossen Allmend in Bern zusammengefunden, um während eines Gottesdienstes von Clown Spidi Abschied zu nehmen.

Peter Wetzel, bekannt für die weiss geschminkten Lippen und Augenlider, gehörte seit 24 Jahren zum Circus Knie, verkaufte Programmhefte und trat immer wieder auch in der Manege auf. Am 26. Juli 2018 hatte Spidi, im Alter von 51 Jahren, den Freitod gewählt.

«Immer in unseren Herzen»

Geleitet wurde die Andacht vom ehemaligen Zirkuspfarrer Ernst Heller. Für seinen Freund Spidi hatte sich der Pensionär extra erneut die Pfarrersrobe übergehängt. «Zu mir hat Spidi immer gesagt, dass es ihm gut gehe», erzählte Heller den Anwesenden, «dabei wusste ich schon lange von seiner Depression.» Zutiefst bedauere er es, dass Spidi sich niemandem anvertrauen wollte. «Er wollte seinen Weg stets alleine gehen.»

Auch die Familie Knie verabschiedete sich von ihrem Clown. Fredy Knie Junior etwa nannte Spidi einen «treuen Gefährten, fantasievollen Ideengeber, geduldigen Zuhörer und vor allem wertvollen Menschen.» Ein Zirkus bestehe nicht nur aus Scheinwerferlicht und Manege, gab der Zirkusdirektor zu bedenken: «Der Zirkus ist auch Leben, weil er von Menschen gemacht wird.»

Franco Knie erinnerte sich an die vielen Nächte, die er mit Spidi im Ausgang verbracht hatte. Und an die zahlreichen Spässe, die sich Peter Wetzel in und neben der Manege stets erlaubt hatte. «Du wirst immer in unseren Herzen bleiben, lieber Spidi.» (Bernerzeitung.ch/Newsnet)