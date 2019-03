Zu Gast in der ersten Gasthausbrauerei von Bern. Video: Claudia Salzmann

Eis im Winter

Im Alten Tramdepot werden pro Jahr 36 verschiedene Biere gebraut, in den 20 Jahren gegen 200 Sorten. Beispielsweise das Münsterbier, das – analog dem Kölsch – alle in der Stadt ausschenken durften, die Blick auf das Münster haben. «Am besten lief das Erotica», sagt Baumann und grinst schelmisch. Ein grünes Bier sei das gewesen, bekannt geworden durch einenRadiobeitrag. Es hiess, das Bier wirke aphrodisierend, und die Männer seien danach schnell nach Hause gegangen. «Auf der zweiten Produktion ein Jahr später blieben wir sitzen.»

In den zwei Dekaden habe es so manchen Flop gegeben: Ein Oktoberfest, das viel gekostet habe, aber keiner sei gekommen. Ein Crêpestand im Garten, an dem niemand etwas kaufte. Auch das Hotel Zollhäuschen vorne an der Brücke sei im Winter nicht ausgelastet gewesen. «Die Eiswerkstatt läuft im Winter noch unter den Erwartungen, aber da poche ich darauf und lasse sie offen. Mein Ziel ist, dass Berner in ein paar Jahren auch im Winter Glace essen», sagt Baumann. In den Worten liegt Motivation, aber auch ein wenig Trotz.

Die Zeiger der Bahnhofsuhren stehen nun auf 11.30 Uhr. Einer der Brauer fordert den Braumeister Christian Stoiber auf, ein mitgebrachtes Bier zu trinken. Der winkt ab: «Ich muss heute noch Mathe mit meinem Sohn machen.» Einen halben Liter müsse ein Brauer beruflich pro Woche trinken, der Rest sei freiwillig. Auch Baumann bleibt zum Anstossen, fürs Foto und beim Mittagessen beim selben Bier. «Es kann gefährlich sein um den Alkohol rum. Aber mit der Zeit weiss man, wie viel es verträgt», sagt Baumann. Stabilität hat Baumann auch daheim bei der Familie, mit der er in Gehdistanz in Richtung Rosengarten wohnt. Seine Frau Sabine arbeitet selbstständig und ist fürs Design des Tramdepots zuständig. Die drei Söhne sind noch in Ausbildung, Baumann ist gespannt, wer Interesse bei der Nachfolge der Brauerei zeigen wird. Abends isst die Familie früh und immer gemeinsam. «Das ist uns heilig.»