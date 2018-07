Der Bauer vom Wohlensee

Wenn man von Bern her mit dem Velo den Wohlensee entlangfährt, gelangt man in Steinisweg bei Murzelen zum Bauernhof von Walter Sägesser. Wer hier Rast einlegt, sieht auf die Picknicktische vor dem Haus den Hinweis auf Sägessers Autobiografie «Aus dem Leben eines vielseitigen Bauern vom Wohlensee».

Den ganzen Winter 2016 hat der umtriebige Landwirt an seinen Lebenserinnerungen geschrieben und geht in seinem Buch zurück in eine Zeit, in der es am Wohlensee noch keine Velowege gab. «Heute spielt Freizeit eine Rolle, früher war es die Arbeit», fasst ­Sägesser seine Erfahrungen zusammen.

Sägesser wurde 1935 auf dem elterlichen Hof im kleinen Weiler Steinisweg oberhalb des Wohlensees geboren. Als Kind musste er nach der Schule im Stall und auf den Feldern helfen und wurde vom Vater mit dem Haselstock geschlagen, wenn er sich beim Spielen ertappen liess.

Kein Gedanke also an Schwimmen und Spass am Wohlensee für den kleinen Bauernsohn. Obwohl seine jungen Jahre sehr hart waren, arbeitete Sägesser nach seiner Ausbildung weiter im elterlichen Betrieb, den er nach seiner Hochzeit übernahm.

Praktikanten aus Japan

55 Lehrlinge und 15 Haushaltlehrtöchter bildeten er und seine Frau Magdalena im Laufe der Jahre aus. Dazu kommen Praktikanten aus der ganzen Welt, darunter rund 10 Japaner, die nach zwei Monaten auf der Alp bei ihm ihre landwirtschaftlichen Kenntnisse vertieften.

Sägesser hatte seinen Betrieb zur Welt geöffnet. In den 70er-Jahren war er einer der Ersten, die Erdbeerfelder zum Selbstpflücken einrichteten. Später kamen Blumen, Erbsen, Bohnen und sogar Rosenkohl dazu. Aus Island brachte er die Idee runder Strohballen mit, ein Novum in der Schweiz.

Jedes Jahr unternahm Sägesser mit seiner Frau eine Reise in der Schweiz oder im Ausland, darunter nach Ägypten, Kanada, ­Israel, Sri Lanka, Kenia und in die USA.

Mit dem Wohlensee verbindet Walter Sägesser nicht nur posi­tive Erlebnisse. Einmal rutschte sein Auto mitsamt seinem 2-jährigen Sohn Urs in den See und versank zur Hälfte. Das Kind war allein im Auto und hatte die Bremsen gelöst, doch konnten Sohn und Auto aus dem Wasser geangelt werden, ohne dass Schlimmeres geschah.

Zweimal alarmierte Sägesser auch die Polizei wegen Suiziden am See und erinnert sich auch an Wasserleichen, die gelegentlich im See trieben, als er noch ein Kind war. Nun freuen ihn vor allem die Schwäne an dem See und natürlich seine Familie und sein Enkel Steve.

Spät schwimmen gelernt

Mit 66 Jahren setzte er es sich in den Kopf, sämtliche 92 Seen der Schweiz mit dem Fahrrad zu umrunden. Als er dann auf der Suche nach einem neuen Ziel war, schenkte ihm seine Tochter Bea­trice einen Schwimmkurs, und so lernte Sägesser erst als Pensionär schwimmen, obwohl der Wohlensee ihn zeit seines Lebens begleitet hat.

Erst jetzt aber fand er die Zeit und schwimmt seitdem regelmässig, jedoch in Hallenbädern, denn der Wohlensee ist ihm zu kalt.

Obwohl Sägessers Buch sich in erster Linie an seine Familie richtet, ist es doch auch für andere Leser ein interessantes Dokument eines Lebens, das seinen Mittelpunkt immer am Wohlensee hatte,und dennoch darüber hinausreicht. 800 Exemplare liess Walter Sägesser auf eigene Kosten drucken und hat ein paar Exemplare immer im Rucksack, selbst wenn er frühmorgens auf seinen beiden Walkingstrecken unterwegs ist.

Freude am Schreiben

«Ich muss die Leute ansprechen», sagt Sägesser. Oft entscheiden sich Menschen spontan, ein Buch zu kaufen. Einen Grossteil hat Sägesser jedoch auch verschenkt. Ihm geht es nicht um den Profit, denn er hat nur seine Unkosten gedeckt. Ihm geht es um die Freude, die er mit seinem Buch machen kann und die er auch beim Schreiben hat.

Ein neues Buch steht auch schon kurz vor der Veröffentlichung: «Aus dem Leben eines Hanfbauers», diesmal ein Roman, geschrieben auf Kuba. Wer sich mit Sägesser unterhält, gewinnt den Eindruck eines freundlichen, zufriedenen und lebensfrohen Mannes, der jünger ist als seine 83 Jahre. Zusammenfassend sagt Sägesser: «Wenn ich zurückblicke, so würde ich nicht vieles anders machen.» (Berner Zeitung)