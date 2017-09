Der Bärensaal ist in Gefahr

Vor den Sommerferien schien alles klar. Das Ostermundiger Gemeindeparlament sagte Ja zu einem neuen ­Gemeindesaal auf dem Bärenareal. Damit bekommen die Vereine einen Ersatz für den Tellsaal, der früher oder später verschwinden wird.

Heute, nicht einmal drei Monate später, ist die Sache weit ­weniger klar. Denn ein Privater reichte beim Regierungsstatthalter Beschwerde gegen den Par­lamentsbeschluss ein. Begründung: Der Kredit für den neuen Saal übersteige die Finanzkompetenz des Parlaments. Er müsse dem Volk vorgelegt werden. Statthalter Christoph Lerch hat die Beschwerde jedoch abgewiesen und festgehalten: Die Gemeinde habe richtig gehandelt. Sie zahlt der Bauherrin des Bären-Zentrums, der Halter AG, für den Saal einen jährlichen Mietzins von 195 000 Franken. Dazu kommen einmalige Kosten von 700 000 Franken für die Einrichtung des Saals. Dieser Kredit liege durchaus in der Kompetenz des Parlaments, so Christoph Lerch. Der Beschwerdeführer hätte Lerchs Entscheid ans Verwaltungsgericht weiterziehen können. Dort ist innerhalb der 30-tägigen Frist aber keine Beschwerde eingegangen.

«Störend»

Das Ja zum Gemeindesaal wird also rechtskräftig, die Zweifel sind damit aber nicht aus der Welt geschafft. Denn die drei­monatige Verzögerung wegen der Beschwerde lasse sich nicht einfach so aufholen, erklärt Thomas Lüthi, Projektleiter bei der Halter AG. «Wir haben in diesen drei Monaten mit Volldampf weitergeplant – ohne Gemeindesaal.» Komme der Saal nun doch, müssten Planungsschritte rückgängig gemacht werden.

«Es ist sehr störend, dass ein Projekt mit einer einzigen Einsprache so verzögert werden kann.»Thomas Lüthi

Projektleiter Halter AG

«Wir sind nach wie vor bestrebt, den Gemeindesaal im Bären-Zentrum zu integrieren», erklärt Lüthi. Definitiv entscheiden könne man das im Moment aber nicht. «Wir müssen nun mit der Gemeinde zusammensitzen und schauen, wie es weitergeht.» So oder so findet es der Projektleiter «sehr störend», dass ein Projekt mit einer einzigen Beschwerde derart verzögert werden könne. Erschwerend kommt hinzu, dass nun die Herbstferien beginnen; die Entscheidungsträger sind in den nächsten zwei respektive drei Wochen abwesend.

«Kritisch»

Die Gespräche, wie es mit dem Bärensaal weitergehen soll, finden also frühestens Mitte Oktober statt. «Hoffentlich wissen wir Ende Oktober mehr», sagt Ostermundigens Gemeindepräsident Thomas Iten (parteilos). Auch er ist unglücklich über die Verzögerung. Dadurch sei das Saalprojekt «kritisch unterwegs». Es gelte nun, im Gespräch mit der Halter AG Lösungen zu suchen. Gerne hätte man gewusst, wer die Beschwerde gegen den Bärensaal eingereicht hat und welches seine Motive sind. Doch bisher ist der Beschwerdeführer nicht öffentlich in Erscheinung getreten. Gemeinde und Statthalteramt dürfen seinen Namen aus Datenschutzgründen nicht nennen.

Unvollständig

Das Baugesuch für das Bären-Zentrum – vorderhand ohne Saal – hat die Halter AG vor über zwei Monaten eingereicht. Die Bauprofile stehen ebenfalls seit geraumer Zeit. Bauherrin wie auch Gemeinde gingen davon aus, dass das Gesuch in der zweiten Augusthälfte publiziert wird. Heute, am 23. September, steht die Publikation immer noch aus. Denn das Baugesuch war laut Statt­halteramt noch nicht vollständig. Sobald die fehlenden Unterlagen eingetroffen seien, werde das Gesuch publiziert.

Das Baugesuch für das 100 Meter hohe Bären-Hochhaus sowie die Annexbauten füllt fast 40 Archivschachteln. Die fehlenden Unterlagen seien mittlerweile nachgereicht, erklärt Thomas Lüthi. Er hofft, dass das Gesuch bald publiziert wird. Eine Prognose wagt er allerdings nicht mehr. (Berner Zeitung)