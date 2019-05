Der Auftrag gehört ausgeschrieben

Alec von Graffenried (GFL) begründet den Eingriff damit, dass die Töchter aufgrund ihrer Synergien zum Erreichen der städtischen Energieziele zusammenarbeiten sollten. Tatsächlich gibt es Berührungspunkte zwischen Bernmobil und EWB. Doch das Gelingen der Stadtberner Energiewende hängt nicht von ihnen ab. Auch andere Schweizer Unternehmen sind in der Lage, die 16 Gigawattstunden Ökostrom zu liefern, die Bernmobil jährlich bezieht. Zudem birgt eine öffentliche Ausschreibung für den Verkehrsbetrieb auch Sparpotenzial: Auf dem freien Markt bezahlen Unternehmen Experten zufolge je nach Strompreis für ihren Strom bis zu 20 Prozent weniger.

Weiter begründet von Graffenried die Intervention damit, dass die Stadtregierung EWB im freien Markt helfen wolle. Das ist ein unsinniges Argument. Denn einst hat die Stadt den Energieversorger aus der Verwaltung ausgegliedert und emanzipiert, um ihn marktfähig zu machen. Und dies mit Erfolg: EWB verkaufte letztes Jahr 65 Prozent seines Stroms im freien Markt. Der Stromauftrag von Bernmobil machte nicht einmal zwei Prozent des gesamten Stromabsatzes aus.

Bleibt das dritte Argument des Berner Stadtpräsidenten: Die schwerfälligen, komplexen Ausschreibungsverfahren könnten eine Verwaltung lähmen und die öffentliche Hand schwächen. Die Aussage erstaunt aus zwei Gründen: Zum einen ist sie hier fehl am Platz, da Bernmobil selbst und nicht die Stadt Bern den Auftrag öffentlich ausschreiben wollte. Demzufolge hätte auch der Verkehrsbetrieb und nicht die Stadtverwaltung den Aufwand getragen.

Zum anderen legt die Aussage schonungslos das Hauptproblem in der Argumentation der Stadtregierung offen: Sie ist schlicht nicht mit geltendem Recht vereinbar. Aufträge in dieser Grössenordnung müssen ausgeschrieben werden. Das kantonale Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen und das Bundesgesetz über den Binnenmarkt lassen keinen Interpretationsspielraum offen. Geschrieben steht, dass auch Organisationen und Unternehmen, die in den Sektoren Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung tätig und an denen Gemeinden beteiligt sind, dem Gesetz unterstehen.

Da hilft auch des Stadtpräsidenten Appell an den gesunden Menschenverstand nicht, mit dem er eine Zusammenarbeit der Tochterunternehmen rechtfertigen will. Seine Aussage, es gehe nicht darum, ob eine grosse Beschaffung öffentlich ausgeschrieben werden müsse, sondern um die Frage, wie die Vereinbarung formuliert werden könne, damit der Auftrag eben doch nicht ausgeschrieben werden müsse, klingt wie eine Schlaumeierei.