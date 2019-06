Der Altikofen-Bus kommt

«Seit 30 Jahren haben wir für dieses Anliegen gekämpft, danke, dass es nun an die Hand genommen wird.» So erfreut zeigten sich gleich mehrere Anwohner des Altikofenquartiers in Ittigen. Zahlreich waren sie an der Gemeindeversammlung erschienen, um für «ihr Anliegen» abzustimmen: dass das Quartier auf dem Hügel endlich mit einem Bus erschlossen wird.