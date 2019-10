Demonstranten klettern auf Baldachin

Es ist eine gefährliche Aktion, die sich zwei Aktivisten am Freitagmittag leisteten: Vermummt und mit Fahnen bewaffnet kletterten sie auf den Glasbaldachin am Bahnhof Bern. Dort hängten sie Transparente auf.



Bild: wrs

Die Aktion steht in Zusammenhang mit der für heute Abend auf dem Bundesplatz geplanten Solidaritätskundgebung für Rojava – die kurdische Region in Syrien. Laut dem linksautonomen Portal barrikade.info fanden bereits seit dem frühen Morgen verschiedene Aktionen in der Stadt Bern statt.