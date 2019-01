Schätzungsweise 1500 Menschen, nach Angaben der Organisatoren rund 2000, haben am Samstag in Bern gegen das neue bernische Polizeigesetz demonstriert. Es geht um ein Gesetz, über welches das Stimmvolk des Kantons Bern am 10. Februar abstimmt.

Zur Kundgebung aufgerufen hatte das Komitee, welches im vergangenen Jahr das Referendum gegen das Gesetz zustande brachte. Es handelt sich um mehrere links-grüne Parteien, insbesondere aus der Stadt Bern, Grundrechtsorganisationen, die Radgenossenschaft der Landstrasse sowie «schäft qwant», eine Organisation von Fahrenden.