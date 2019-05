Demo für Fabrikool

Besammlung war in der Länggasse, danach machte sich der Demonstrationszug auf in Richtung Innenstadt. Unter den Teilnehmern sind vornehmlich junge Erwachsene, aber auch Familien mit Kindern, wie ein Reporter vor Ort berichtet. Einige wenige Vermummte sind in der Menge auch auszumachen. Polizei-Grenadiere, wie sie bei der Räumung anwesend waren, waren am Freitag nicht auszumachen. Einzig die Verkehrspolizei begleitet die Demo.