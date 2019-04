Dem Sozialtherapeuten H.S. droht die Verwahrung

Heute Morgen kehrt der pädophile Sozialtherapeut H.S. ins Berner Amthaus zurück. An den Ort, an dem er am 21. März 2014 verurteilt wurde. 13 Jahre Freiheitsstrafe und eine stationäre therapeutische Massnahme lautete das Urteil des Regionalgerichts Bern-Mittelland.