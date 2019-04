Das vorbildliche Solardach

Verkehrte Welt in Wabern: Im Hin und Her um die Solarzellen auf der historisch wertvollen Gebäudegruppe des Weyerguts waren die Rollen plötzlich anders verteilt als gewohnt. Während die Denkmalpflege gegen die geplante Fotovoltaikanlage nichts einzuwenden hatte, stiegen sechs Nachbarn auf die Barrikaden. Mit einer Beschwerde an die kantonale Baudirektion versuchten sie, die Pläne der Eigentümer zu durchkreuzen.