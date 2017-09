Das sind die Gesichter des neuen Könizer Parlaments

Im Parlament von Köniz herrscht neuerdings Symmetrie. Hatten die Bürgerlichen bisher 19, die Linken 15 und die Mitte 6 Sitze, so haben sich die Gewichte gestern zugunsten einer gleichmässigen Verteilung verschoben. Konkret haben die Bürgerlichen neu nur noch 16, die Linken ebenfalls 16 und die Mitteparteien zusammen 8 Sitze.

Letztere sind damit die klaren Gewinnerinnen der Wahlen. «Das ist ein Zeichen, dass die Könizer den Ausgleich in Form der Mitte wollen und kein Oppositionssystem mit zwei Blöcken», sagte gestern GLP-Co-Präsident Casimir von Arx. Dessen Partei hatte wie erhofft einen Sitz dazugewonnen und hat nun deren 4. Zur Erstarkung der Mitte trug auch die EVP zu, die ebenfalls um einen Sitz zulegen konnte (neu 3).

Die CVP konnte ihren bisherigen Sitz halten. An Stärke verloren haben im Parlament hingegen die Bürgerlichen. Zwar holte die FDP zu den bisherigen 5 Sitzen einen dazu. Die SVP verlor gleichzeitig aber einen Sitz und hat neu nur noch deren 8.

Geschwächt wurden die Bürgerlichen aber letztlich durch das schlechte Abschneiden der BDP. Die Partei verlor gleich 3 ihrer bisher 5 Sitze und hat nunmehr gerade noch mal 2 Sitze.

BDP als grosse Verliererin

Gross war denn auch die Enttäuschung bei der BDP, die vor den Wahlen noch mit einem Sitzgewinn geliebäugelt hatte. «Unser Ziel ist klar nicht erreicht», sagte Parteipräsident Thomas Frey. Eine Erklärung für den freien Fall seiner Partei suchte er im allgemeinen Negativtrend, den die BDP in jüngster Vergangenheit national und kantonal erfahren musste. Die Niederlage war für Frey umso schmerzhafter, als die Partei bis zuletzt an einen Sonderfall in Köniz geglaubt hatte. «Nun hat uns die Realität lei­der eingeholt», so Freys bitteres Fazit.

Die Linke schliesslich legte leicht zu. Die SP bleibt zwar auf ihren 10 und die Grünen auf ihren 4 Sitzen, die Jungen Grünen gewannen jedoch einen dazu und haben neu 2 Sitze. Die Wahlbeteiligung lag bei 41,6 Prozent.

Resultate

SP, gewählt: Willi-Bühler Markus (bisher, 3382), Roth Christian (bisher, 3309), Liechti Cathrine (bisher, 3218), Descombes-Della Schiava Vanda (bisher, 3143), Nusch Astrid (bisher, 3134), Bauer Tanja 3000), Thut Werner (bisher, 2976), Stauffer Arlette (bisher, 2973), Schmucki Bruno (bisher, 2969), Lüthi Ruedi (bisher, 2877). Ersatz: Adam Von Däniken Franziska (2691), Feller Lydia (2546), von Wartburg Käthi (2528), Cepeda Fria Claudia (2512), Mumenthaler Urs (2494), Steiner Isabelle (2489), Plutino Sara (2472), Schmid Elias (2470), Schwerdtel Volker (2460), Bolliger Daniel (2456), Amstutz Roland (2448), Schüepp Stephan (2447), d`Angelo Markus (2435), Coullery Pascal (2428), Grunder Leo (2421), Bürki Beat (2414), Zingg Ulrich (2376), von Felten Hans (2366), Siegenthaler Colette (2362), Rickenbacher Theo (2352), Keller Chiara (2348), Christ Laurent (2346), Riveros Sarah (2340), Brunnschweiler Léonie (2332), Brunnschweiler Julie (2332), Stefani Ariane (2315), Möll Ursula (2312), Utz Michel (2303), Faccio Mayra 2283), Bühler Andres (2228).

SVP, gewählt: Gilgen Kathrin (bisher, 4070), Lauper Bernhard (bisher, 4050), Hänni Fritz (bisher, 4046), Nacht Heinz (bisher, 3980), Burren David 3820), Burkhalter Adrian (bisher, 3799), Zbinden Reto (bisher, 3772). Ersatz: Burren Adrian 3763), Lauper Mike (bisher, 3698), Moser Florian (3653), Burren Peter (3631), Pauli Hans (3600), Huguenin Liliane (3572), Kestenholz Katja (3524), Bösiger Beatrice (3486), Stucki Walter (3476), Wüthrich Marc (3475), Svaizer Fabio (3448), Steiner Joel (3421).

FDP, gewählt: Haari Beat (bisher, 3483), Eberhard Heidi (bisher, 3403), Kobel-Itten Erica (bisher, 3276), Amacher Dominic 3124), Sonderegger Ronald (bisher, 3097), Robellaz Matthias 3047). Ersatz: Mauerhofer-Witschi Katharina (2903), Lutz Tobias (2864), Engi Heinz 2860), Astier Sylvain (2857), Rothenbühler Tatijana (2854), Ramel Raffael (2832), Lopez Selin (2815), Wirth Andreas (2801), Jenni Remo (2788), Kobel Mark Adrian (2773), Schild Stephan (2758), Feurer Daniel (2716), Häsler Anna Rosa (2716), Schär Jürg (2645).

Grüne, gewählt: Aebischer Christina (bisher, 2870), Widmer Iris (bisher, 2835), Rickli Mathias (bisher, 2565), Bühler Dominique (2401). Ersatz: Plüss Markus (2155), Brönnimann Fritz (2112), Feller Isabelle (2086), Müller Michael (2084), Zumbrunn Claudia (2068), Einsele Lena (2065), Dillier Monika (2053), Zimmermann Marc (2049), Scheidegger Claudia (1976), Rudaz Margareta (1926), Schürch Andreas (1870), Dussex Nicolas (1219), Pestalozzi Pierre (1188), Huber Claudia (1145), Kaufmann Markus (1070), Vogt Barbara (1064), Minder-Jeanneret Irène (1055), Röthlisberger Monika (1047), Brun-Schmid Henriette (1014), Umlauf Sulc Jana (995), Hättenschwiler Diego (955).

GLP, gewählt: Thür Barbara (bisher, 2752), von Arx Casimir (bisher, 2631), Marti Tho­mas (bisher, 2516), Akeret Roland (2218). Ersatz: Brönnimann Lucas (1963), Gurzeler Fernanda (1197), Röthlisberger Sandra (1191), Schenk Kuse (1139), Hauser Andreas (1070), Bühlmann Ralph (1045), Stocker Désirée (1043), Wyss Leuthold Elsbeth (1043), Gisler Peter (1041), Rothen Christoph (1035), Straumann Christian (1025), Heierli Christian (1020), Salvisberg Suzanne (1015), Bollinger Thomas 1010), Schilliger Jan (992), Riese Marc (989), Caluori Marco (989), Ruffieux Nicole (979), Rieder Cyrill (971), Schelling Gian (967), Humbert-Droz Daniel (966), Seiler Felix (964), Leuenberger Stefan (964), Zimmermann Titus (952), Furrer Katja (952), Heimann Beatrice (947), Boss Bettina (941), Gsell Albert Monika (940), Gilomen Roger (920), Paulus Julie (913).

EVP, gewählt: Zaugg Bernhard (bisher, 2037), Niederhauser-Streiff Katja (bisher, 1717), Müller Matthias (1263). Ersatz: Bremgartner Markus (1251), Benker Rahel (1227), von Gunten Sven (1124), Locher Patrik (791), Weiss-Zurschmiede Barbara (747), Ninck Karl (647), Bähler Denise (633), von Siebenthal Lina (630), Bont Markus (629), Stoll Ursula (622), Allenbach Roger (619), Gutbrod Susanne (615), Eggenberg Thomas (615), Kohli Monika (612), Löffel Urs (603), Fröhlich-Wyder Marie-Therese (603), Gutbrod Daniel (603), Mai Gisela (599), Lauster Marie-Claire (598), Grosch-Grosjean Nicole (597), Gerber Markus (596), Dölitzsch Andreas (596), Suter-Tschäppeler Susanna (586), Schüpbach Daniel (582), Kleiber-Sneep Rahel (580), Suter-Tschäppeler Ulrich Peter (579), Egg Matthias (579), Röthlisberger Marcel (577), Eggenberg Nathalie (573), Dolder Raphael (570), Hilty Samuel (555).

BDP, gewählt: Frey Thomas E. (bisher, 2015), Lanz Andreas (bisher, 1810). Ersatz: Biedermann Beat (bisher, 1750), Kropf Hans Ulrich (bisher, 1652), Ineichen Bruno (bisher, 1594), Croll-Pauli Maya (1528), Mosimann Jürg (1495), Steinlin Timo (1440), Schwyter Reto (1402), Schneiter Thomas (1374), Stotzer Willy (1332), Bigler Christoph (1303).

CVP, gewählt: Eder Toni (bisher, 1246). ­Ersatz: Egger Patrick (799), Deluc Patrick (654), Lagger Yvette (631), Höchli Daniel (616), Hojac Karel (560), Gutmann Martin (542).

JFK,nicht gewählt: Bürki Roman (290), Dünner Christian (243), Mühlberger Leander (235), Köchli Anasi (214), Spycher Janick (144), Siegenthaler Celina (132), Akyol Ege (120), Hösle Annika (118), Stebler Sandra (116), Bloesch Rachel (114), Pesic Ana (107).

JG, gewählt: Ackermann Elena (bisher, 1728), Müller David (1145). Ersatz: Stocker Simon (1073), Feller Dominique (1016), Würslin Laura (990), Fischli Jasmin (986), Miescher Sophie (974), Staubli Salim (971), Maurer Selma (970), Zehnder Lia (940), Zoss Lea (898), Balsiger Selma (890), Brönnimann Dominic (864), Ryf Julian (864), Zehnder Magda Lena (863), Neidhart Felix (840), Schär Mira (478), Riese Vita (474), Fischer Amira (457), Remund Lea (448), Neidhart Lucy (444), Brenzikofer Merlin (434), Balsiger Leo (431), Schilliger Anna (418). (Berner Zeitung)